В Украине нужно усилить мобилизацию, — экс-командующий войск США Бен Ходжес

Бен Ходжес. Фото: armyinform.com.ua

Украинским Силам обороны нужно привлекать в армию большее количество людей. Это необходимо для того, чтобы находящиеся на фронте подразделения могли в течение нескольких месяцев отдохнуть.

Об этом в комментарии для издания New Voice заявил экс-командующий Сил США в Европе — генерал Бен Ходжес.

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Ходжес отметил, что молодые офицеры иногда платят своей жизнью, потому что очень заметны на передовой и пытаются увести за собой солдат.

"Из-за этого у вас среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", — сказал генерал.

По его мнению, младшим офицерам еще в период кадетства нужно развивать навыки.

"Я был два года в Ираке и год в Афганистане. Даже в ходе боевых действий мы постоянно работали над развитием лидеров, над подготовкой офицеров, чтобы мы могли учиться на ошибках", — поделился воспоминаниями экс-командующий войском США.

Также Ходжес добавил, что в ВСУ должно быть большее количество воинов. Нужно формировать новые бригады, чтобы подразделения, которые сейчас находятся на передовой, могли на 3-4 месяца взять отпуск, восстановиться, отдохнуть, получить новую технику, пополнить запасы, потренироваться, а потом снова отправиться в бой. Если же говорить не только об обороне, но и о наступательных действиях, то новобранцев в войске должно быть еще больше.

Напомним, в Украине в ближайшее время планируют ввести электронную очередь в ТЦК. Это необходимо, потому что после одобрения нового мобилизационного закона военнообязанные должны обновить свои данные — из-за этого в военкоматы немалые очереди.

Также мы сообщали о том, что некоторые мужчины могут не идти обновлять данные даже после вступления в силу обновленного закона о мобилизации. Это касается граждан, исключенных из военного учета.