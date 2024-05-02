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В Україні потрібно посилити мобілізацію, — екскомандувач військ США Бен Годжес

2 травня 2024 02:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Україні потрібно посилити мобілізацію, — екскомандувач військ США Бен Годжес
Бен Годжес. Фото: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українським Силам оборони потрібно залучати до війська більшу кількість людей. Це необхідно для того, щоб підрозділи, які перебувають на фронті зараз, могли протягом кількох місяців відпочити.

Про це в коментарі для видання New Voice заявив екскомандувач Сил США в Європі — генерал Бен Годжес.

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Годжес зазначив, що молоді офіцери іноді платять своїм життям, бо дуже помітні на передовій і намагаються повести за собою солдатів.

""Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви повинні бути в змозі замінити їх", — сказав генерал.

На його думку, молодшим офіцерам ще за часів кадетства потрібно розвивати навички.

"Я був два роки в Іраку і рік в Афганістані. Навіть під час бойових дій ми постійно працювали над розвитком лідерів, над підготовкою офіцерів, щоб ми могли вчитися на помилках", — поділився спогадами екскомандуючий військом США.

Також Годжес додав, що у ЗСУ має бути більша кількість воїнів. Треба формувати нові бригади, аби підрозділи, які зараз перебувають на передовій, могли на 3−4 місяці взяти відпустку, відновитися, відпочити, отримати нову техніку, поповнити запаси, потренуватися, а вже потім знову вирушити в бій. Якщо ж казати не лише про оборону, а й про наступальні дії, то новобранців у війську має бути ще більше.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом планують запровадити електронну чергу до ТЦК. Це необхідно, бо після схвалення нового мобілізаційного закону військовозобов'язані мають оновити свої дані — через це до військкоматів чималі черги.

Також ми повідомляли про те, що деякі чоловіки можуть не йти оновлювати дані навіть після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію. Це стосується громадян, які виключені з військового обліку.

США
війна
армія
мобілізація
війна в Україні
військовослужбовці

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