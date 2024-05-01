В Україні впровадять електронну чергу до ТЦК, — Міноборони

Військовозобов'язані біля ТЦК. Фото ілюстративне: 03656.com.ua

В Україні планують запровадити електронний запис на відвідування ТЦК. Вставати в електронну чергу призовники зможуть вже незабаром.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" у середу, 1 травня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Представниця оборонного відомства заявила, що розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП можуть найближчим часом. Це стане "реакцією на ті виклики, які є зараз", адже зараз до військкоматів великі черги через те, що після схвалення нового мобілізаційного закону військовозобов'язані мають оновити свої дані.

"Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати", — сказала Черногоренко.

Нагадаємо, особи, які виключені з військового обліку, можуть не йти оновлювати дані навіть після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію. Це стосується громадян, які припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби або досягли граничного віку перебування в запасі.

Також ми розповідали, хто із жінок обов'язково має ставати на військовий облік та чи означає це, що потім таких громадянок мобілізують.