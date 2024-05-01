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Хто може не йти до ТЦК для оновлення даних — перелік

1 травня 2024 22:46
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
Хто може не йти до ТЦК для оновлення даних — перелік
Чоловіки у ТЦК. Фото: varosh.com.ua
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, всі призовники та резервісти мають оновити свої дані у ТЦК. Однак є й ті, хто може це не робити. 

Про це 1 травня в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Антон Маринич. 

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Хто може не йти до ТЦК для оновлення даних 

За словами Маринича, особи, які виключені з військового обліку, можуть не йти оновлювати свої дані. Йдеться про громадян, які: 

  • припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби;
  • досягли граничного віку перебування в запасі.

"Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і в нього вносяться дані про виключення із військового обліку", — сказав юрист. 

Також він зауважив, що громадяни, які оновили дані до 18 травня, все одно повинні зробити це повторно після набуття чинності нового законопроєкту. 

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, відстрочку від призову дадуть низці категорій. Серед них, особи з інвалідністю І та ІІ групи та держслужбовці.

Також ми писали, які документи потрібні для оновлення даних у ТЦК.

До того ж за порушення мобілізації передбачені штрафи. Про які суми йдеться — читайте тут. 

військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
добровольці
юрист

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