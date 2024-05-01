Хто може не йти до ТЦК для оновлення даних — перелік

Чоловіки у ТЦК. Фото: varosh.com.ua

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, всі призовники та резервісти мають оновити свої дані у ТЦК. Однак є й ті, хто може це не робити.

Про це 1 травня в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Антон Маринич.

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За словами Маринича, особи, які виключені з військового обліку, можуть не йти оновлювати свої дані. Йдеться про громадян, які:

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

"Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і в нього вносяться дані про виключення із військового обліку", — сказав юрист.

Також він зауважив, що громадяни, які оновили дані до 18 травня, все одно повинні зробити це повторно після набуття чинності нового законопроєкту.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, відстрочку від призову дадуть низці категорій. Серед них, особи з інвалідністю І та ІІ групи та держслужбовці.

Також ми писали, які документи потрібні для оновлення даних у ТЦК.

До того ж за порушення мобілізації передбачені штрафи. Про які суми йдеться — читайте тут.