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В Украине отсрочку от мобилизации получат 100% чиновников категории А, — Минобороны

4 мая 2024 03:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие чиновники получат отсрочку от мобилизации, полный список
Центральный вход в здание Львовского горсовета. Фото иллюстративное: Львовский городской совет
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Согласно новому закону о мобилизации некоторых госслужащих, работающих в сельских, поселковых, городских советах, а также в районных и облсоветах, могут призвать в армию. Но полностью забронированы от мобилизации руководители этих государственных учреждений, то есть госслужащие категории "А".

Об этом 3 мая в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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По словам спикера МОУ, также отсрочку от мобилизации получат судьи, полицейские, спасатели, работники прокуратуры, Нацгвардии и специалисты, работающие в сфере киберзащиты страны.

"Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широким массам — это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и соответственно являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будут бронироваться только на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, определенные подразделения уже могут подлежать мобилизации", — объяснил Лазуткин.

Публикуем полный список категорий госслужащих, у которых будет бронь:

  • государственные служащие категории "А", председатели областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов;
  • 50% государственных служащих категории "Б", "В", в органах местного самоуправления;
  • все сотрудники органов государственной власти, Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, судов, учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования;
  • сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задания;
  • сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • конечные бенефициарные собственники таких предприятий, не являющиеся их работниками.

Мы также сообщали, что депутаты Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы.

Напомним, новый закон о мобилизации обязывает органы местного самоуправления участвовать в мобилизационных процессах.

война
военный призыв
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
госслужащие

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