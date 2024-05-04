Какие чиновники получат отсрочку от мобилизации, полный список

Центральный вход в здание Львовского горсовета. Фото иллюстративное: Львовский городской совет

Согласно новому закону о мобилизации некоторых госслужащих, работающих в сельских, поселковых, городских советах, а также в районных и облсоветах, могут призвать в армию. Но полностью забронированы от мобилизации руководители этих государственных учреждений, то есть госслужащие категории "А".

Об этом 3 мая в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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По словам спикера МОУ, также отсрочку от мобилизации получат судьи, полицейские, спасатели, работники прокуратуры, Нацгвардии и специалисты, работающие в сфере киберзащиты страны.

"Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широким массам — это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и соответственно являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будут бронироваться только на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, определенные подразделения уже могут подлежать мобилизации", — объяснил Лазуткин.

Публикуем полный список категорий госслужащих, у которых будет бронь:

государственные служащие категории "А", председатели областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов;

50% государственных служащих категории "Б", "В", в органах местного самоуправления;

все сотрудники органов государственной власти, Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, судов, учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задания;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

конечные бенефициарные собственники таких предприятий, не являющиеся их работниками.

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Напомним, новый закон о мобилизации обязывает органы местного самоуправления участвовать в мобилизационных процессах.