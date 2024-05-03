Мобілізація в Україні — у міських і селищних рад з'являться нові зобов'язання

Міські та селищні ради залучили до мобілізаційних заходів — до чого готуватися
В Україні вже 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, передбачає передання низки повноважень органам місцевого самоврядування. Це означає, що міські та селищні ради безпосередньо братимуть участь у мобілізаційних заходах.
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий ЗСУ Іван Тимочко в ефірі проєкту Наталії Мосейчук "Тема з Мосейчук".
За його словами, новий закон саме зобов'язує органи місцевого самоврядування брати участь у мобілізаційних процесах, а не дає таку можливість.
"Якщо раніше питання до органів місцевого самоврядування було прописано в законі приблизно так: "мають право", "можуть" — якісь розмиті фрази. Але зараз — зобов’язані", — пояснює Тимочко.
Військовий зазначає, що міські та селищні ради матимуть низку повноважень та повинні будуть виконувати певні завдання, зокрема:
- готувати списки резервістів;
- вести облік військовозобов’язаних;
- допомагати проводити підготовку військовозобов’язаних;
- поширювати інформацію про мобілізаційні заходи серед населення та організацій;
- оповіщувати громадян про мобілізацію;
- забезпечувати прибуття на збірні пункти та в територіальні центри.
"Органи місцевого самоврядування, згідно з цим законом, будуть зобов’язані інформувати місцеве населення про мобілізацію, зобов’язані будуть надавати допомогу посильну, підготовку і складання списків резервістів. Або чоловіків віком від 18 до 24 років для того, аби проходили базову військову підготовку", — сказав Іван Тимочко.
Додамо, мова йде про закон №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуде чинності 18 травня 2024 року.
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