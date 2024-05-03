Мобілізація в Україні — у міських і селищних рад з'являться нові зобов'язання

Військовий облік військовозобов'язаних чоловіків. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

В Україні вже 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, передбачає передання низки повноважень органам місцевого самоврядування. Це означає, що міські та селищні ради безпосередньо братимуть участь у мобілізаційних заходах.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий ЗСУ Іван Тимочко в ефірі проєкту Наталії Мосейчук "Тема з Мосейчук".

Читайте також:

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Фото: Суспільне

За його словами, новий закон саме зобов'язує органи місцевого самоврядування брати участь у мобілізаційних процесах, а не дає таку можливість.

"Якщо раніше питання до органів місцевого самоврядування було прописано в законі приблизно так: "мають право", "можуть" — якісь розмиті фрази. Але зараз — зобов’язані", — пояснює Тимочко.

Військовий зазначає, що м іські та селищні ради матимуть низку повноважень та повинні будуть виконувати певні завдання, зокрема:

готувати списки резервістів;

вести облік військовозобов’язаних;

допомагати проводити підготовку військовозобов’язаних;

поширювати інформацію про мобілізаційні заходи серед населення та організацій;

оповіщувати громадян про мобілізацію;

забезпечувати прибуття на збірні пункти та в територіальні центри.

"Органи місцевого самоврядування, згідно з цим законом, будуть зобов’язані інформувати місцеве населення про мобілізацію, зобов’язані будуть надавати допомогу посильну, підготовку і складання списків резервістів. Або чоловіків віком від 18 до 24 років для того, аби проходили базову військову підготовку", — сказав Іван Тимочко.

Додамо, мова йде про закон №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що з 18 травня 2024 року нові повноваження з'являться у працівників поліції.

Нагадаємо, ми писали, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів.

Також ми інформували, які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК.