Які чиновники отримають відстрочку від мобілізації, повний список

Центральний вхід до будівлі Львівської міськради. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

Згідно з новим законом про мобілізацію деяких держслужбовців, які працюють у сільських, селищних, міських радах, а також у районних та облрадах, можуть призвати до війська. Але повністю заброньовані від мобілізації керівники цих державних установ, тобто держслужбовці категорії "А".

Про це 3 травня в ефірі телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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За словами речника МОУ, також відстрочку від мобілізації отримають судді, поліцейські, рятувальники, працівники прокуратури, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.

"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу — це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", — пояснив Лазуткін.

Публікуємо повний список категорій держслужбовців, які матимуть бронь:

державні службовці категорії "А", голови обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів;

50% державних службовців категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;

усі співробітники органів державної влади, Нацполіції України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування;

співробітники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання;

співробітники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію зобов'язує органи місцевого самоврядування брати участь у мобілізаційних процесах.