Мобілізація в Україні — чи вручатимуть повістки чоловікам, які оновили дані у ЦНАП

Чоловік оновлює військово-облікові дані. Фото: armyinform.com.ua

З набранням чинності закону про мобілізацію в Україні кожен військовозобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років повинен буде оновити свої військово-облікові дані. Це необхідно буде зробити впродовж 60 днів. Для цього будуть працювати не тільки ТЦК та СП, а й ЦНАП.

Та чи чекатиме повістка на чоловіків, які оновила дані через Центр надання адміністративних послуг, а не традиційним способом у ТЦК? Про це пише сайт Новини Рro.

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Варто зауважити, що оновити даним у ЦНАП можна буде лише з 18 травня 2024 року, коли закон про мобілізацію стане чинним.

Для цього військовозобов'язаному необхідно буде зареєструватись на сайті ЦНАП та створити свій обліковий запис, якщо він досі цього не робив. Тобто все можна буде зробити дистанційно.

Чоловік зобов'язаний надати оновлену інформацію про сімейний стан, освіту, місця проживання тощо. Також необхідно надати контактну інформацію.

Якщо особа буде оновлювати власні дані безпосередньо у ЦНАП, то їй ніхто не зможе одразу вручити повістку, адже працівники центру адміністративних послуг таких повноважень не мають.

Чоловік у ЦНАП. Фото: viche.ck.ua

Чи вручатимуть повістки тим, хто оновив дані у ЦНАП

Попри те, що чоловік вже оновив свої дані, він все одно пізніше може отримати повістку від працівників ТЦК та СП, за якою зобов'язаний буде явитися у зазначені в документі час та місце.

Вже в територіальному центрі особі можуть видати повістку на проходження військово-лікарської комісії. Якщо не має відстрочки, бронювання та ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, надалі може йти мобілізаційне розпорядження (бойова повістка).

Раніше ми писали, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи будуть громадяни отримувати електронні повістки.

Також ми інформували, чи законно вручати повістку через поштову скриньку.