В Украине внедрят электронную очередь в ТЦК, — Минобороны

Военнообязанные на территории ТЦК. Фото иллюстративное: 03656.com.ua

В Украине планируют ввести электронную запись на посещение ТЦК. Вставать в электронную очередь призывники смогут уже скоро.

Об этом в эфире "Радио Свобода" в среду, 1 мая, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Представительница оборонного ведомства заявила, что развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП могут в ближайшее время. Это станет "реакцией на те вызовы, которые есть сейчас", ведь сейчас в военкоматы большие очереди из-за того, что после одобрения нового мобилизационного закона военнообязанные должны обновить свои данные.

"Думаю, что сделаем это достаточно быстро. По крайней мере, команда Министерства обороны уже работает над этим. Я думаю, что уже развернутый инструмент сможет стать доступным в ближайшее время… Далее проведем консультации по ТЦК и СП и сможем это организовать", — сказала Черногоренко.

Напомним, лица, исключенные из военного учета, могут не идти обновлять данные даже после вступления в силу обновленного закона о мобилизации. Это касается граждан, которые прекратили гражданство Украины, признаны непригодными к военной службе или достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Также мы рассказывали, кто из женщин обязательно должен становиться на военный учет и означает ли это, что потом таких гражданок мобилизуют.