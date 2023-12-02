В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось
В Запорожье недавно начались усиленные мобилизационные действия, в ходе которых сотрудники ТЦК и представители "Муниципальной стражи" проводят проверки по домам военнообязанных. Это делается для оповещения мужчин, которые должны представиться в военные комиссариаты для проверки своих данных.
Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Власюк в комментарии для ТСН.
В Запорожье действуют новые правила выдачи повесток
Власюк указал, что главная цель — поддержка ВСУ, и что представители городского совета не раздают повестки, а лишь помогают поддерживать общественный порядок.
Кроме того, он уточнил, что задача представителей местных властей не включает в себя вручение повесток, их роль — предотвращать эскалацию словесных споров в физические конфликты.
"Мы не занимаемся раздачей повесток, это обязанность ТЦК. Наша функция - поддержание порядка. Наша работа не связана со шпионажем или насильственными действиями, такими как взлом дверей. Это строго не допускается. Об этом мы проинформировали руководство ОСМД", — уточнил Власюк.
В свою очередь, сотрудники "Муниципальной стражи" также подтвердили, что их задача — только обеспечение порядка, а не выдача повесток.
"Наша основная задача заключается в поддержании порядка во время работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, осуществляющих уведомление военнообязанных на территории Запорожья", — говорится в сообщении.
Что говорят юристы
Адвокат Ростислав Кравец указал на то, что по закону представители военных комиссариатов и "Муниципальной стражи" не имеют права входить в частные дома или квартиры без соответствующего разрешения суда, кроме случаев, когда это необходимо для спасения жизни или имущества.
Напомним, мы говорили, что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке.
Также мы сообщали, кому из военнообязанных украинцев будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.
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