В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин. Фото: krapka.rv.ua

В Запорожье недавно начались усиленные мобилизационные действия, в ходе которых сотрудники ТЦК и представители "Муниципальной стражи" проводят проверки по домам военнообязанных. Это делается для оповещения мужчин, которые должны представиться в военные комиссариаты для проверки своих данных.

Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Власюк в комментарии для ТСН.

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Власюк указал, что главная цель — поддержка ВСУ, и что представители городского совета не раздают повестки, а лишь помогают поддерживать общественный порядок.

Кроме того, он уточнил, что задача представителей местных властей не включает в себя вручение повесток, их роль — предотвращать эскалацию словесных споров в физические конфликты.

"Мы не занимаемся раздачей повесток, это обязанность ТЦК. Наша функция - поддержание порядка. Наша работа не связана со шпионажем или насильственными действиями, такими как взлом дверей. Это строго не допускается. Об этом мы проинформировали руководство ОСМД", — уточнил Власюк.

В свою очередь, сотрудники "Муниципальной стражи" также подтвердили, что их задача — только обеспечение порядка, а не выдача повесток.

"Наша основная задача заключается в поддержании порядка во время работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, осуществляющих уведомление военнообязанных на территории Запорожья", — говорится в сообщении.

Что говорят юристы

Адвокат Ростислав Кравец указал на то, что по закону представители военных комиссариатов и "Муниципальной стражи" не имеют права входить в частные дома или квартиры без соответствующего разрешения суда, кроме случаев, когда это необходимо для спасения жизни или имущества.

Напомним, мы говорили, что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке.

Также мы сообщали, кому из военнообязанных украинцев будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.