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Що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці — поради українцям

29 листопада 2023 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — що робити чоловіку, якщо повістку вручають на АЗС
Вручення повістки на АЗС. Колаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року. А це означає, що військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років й надалі виписуватимуть повістки для уточнення військово-облікових даних, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП. Отримати цей документ можна практично у будь-якому громадському місці.  

Проте, чи законне вручення повістки на АЗС та як правильно реагувати на це українцям, пояснив адвокат Ростислав Кравець, пише Факти ICTV

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Чи мають право співробітники ТЦК вручати повістки на АЗС

Як підкреслив правознавець, українським законодавством не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістки, чим користуються працівники ТЦК, зупиняючи військовозобов'язаних у будь-якому громадському місці для того, щоб виписати оповіщення. 

Водночас Кравець підкреслив, що співробітників територіальних центрів досі не наділили правом вимагати у громадян пред'явити документи. Тому, фактично, без представників національної поліції вони нічого зробити не можуть. Тож цілком законно можна їм відмовити у такому проханні. 

 

Чи мають право співробітники ТЦК вручати повістки на АЗС
Зупинка авто на АЗС. Фото: google.com

Вручення повістки на АЗС — поради від адвоката

Ростислав Кравець підкреслив, що військовозобов'язані чоловіки мають право відмовити у пред'явленні документів представникам ТЦК та СП (якщо немає представників поліції). 

Також громадяни цілком законно, без жодних наслідків для себе, можуть не озвучувати співробітникам територіальних центрів, будь-які паспортні дані.

До всього, краще зняти таку історію на відео (щоб усе було зафіксовано і до вас не було жодних претензій).

У свою чергу адвокатка Євгенія Рябека у коментарі "УП. Життя" також наголосила, що повістки без підпису керівника ТЦК та штампу є незаконними. 

Військовозобов'язаним слід дотримуватися наступних дій, якщо повістку було вручено у громадському місці: 

  • звернути увагу, хто саме вручає повістку;
  • зʼясувати, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення вас шляхом вручення повістки;
  • зафільмувати подію на камеру.

Важливо: якщо представники територіального центру при вас заповнюють повістку і не посилаються на розпорядження керівника ТЦК та СП, таку повістку можна оскаржити в судовому порядку.

Раніше ми писали, кому з військовозобов'язаних українців вручатимуть повістки з 1 грудня та чи варто чекати суттєвих змін у мобілізації. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи можна відмовитися від повістки, якщо вона заповнена частково.

Також ми повідомляли, чи мають право військовозобов'язані після отримання повістки виїхати в інше місто.

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