Мобілізація в Україні — що робити чоловіку, якщо повістку вручають на АЗС

Що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці — поради українцям
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року. А це означає, що військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років й надалі виписуватимуть повістки для уточнення військово-облікових даних, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП. Отримати цей документ можна практично у будь-якому громадському місці.
Проте, чи законне вручення повістки на АЗС та як правильно реагувати на це українцям, пояснив адвокат Ростислав Кравець, пише Факти ICTV.
Чи мають право співробітники ТЦК вручати повістки на АЗС
Як підкреслив правознавець, українським законодавством не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістки, чим користуються працівники ТЦК, зупиняючи військовозобов'язаних у будь-якому громадському місці для того, щоб виписати оповіщення.
Водночас Кравець підкреслив, що співробітників територіальних центрів досі не наділили правом вимагати у громадян пред'явити документи. Тому, фактично, без представників національної поліції вони нічого зробити не можуть. Тож цілком законно можна їм відмовити у такому проханні.
Вручення повістки на АЗС — поради від адвоката
Ростислав Кравець підкреслив, що військовозобов'язані чоловіки мають право відмовити у пред'явленні документів представникам ТЦК та СП (якщо немає представників поліції).
Також громадяни цілком законно, без жодних наслідків для себе, можуть не озвучувати співробітникам територіальних центрів, будь-які паспортні дані.
До всього, краще зняти таку історію на відео (щоб усе було зафіксовано і до вас не було жодних претензій).
У свою чергу адвокатка Євгенія Рябека у коментарі "УП. Життя" також наголосила, що повістки без підпису керівника ТЦК та штампу є незаконними.
Військовозобов'язаним слід дотримуватися наступних дій, якщо повістку було вручено у громадському місці:
- звернути увагу, хто саме вручає повістку;
- зʼясувати, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення вас шляхом вручення повістки;
- зафільмувати подію на камеру.
Важливо: якщо представники територіального центру при вас заповнюють повістку і не посилаються на розпорядження керівника ТЦК та СП, таку повістку можна оскаржити в судовому порядку.
Раніше ми писали, кому з військовозобов'язаних українців вручатимуть повістки з 1 грудня та чи варто чекати суттєвих змін у мобілізації.
Нагадаємо, ми розповідали, чи можна відмовитися від повістки, якщо вона заповнена частково.
Також ми повідомляли, чи мають право військовозобов'язані після отримання повістки виїхати в інше місто.
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