Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Вручение повесток в Украине — что делать, если ТЦК нарушают ваши права arrow

Вручение повесток в Украине — что делать, если ТЦК нарушают ваши права

1 декабря 2023 23:13
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать, когда работники ТЦК нарушают правила
Военнообязанный разговаривает с представителями ТЦК и СП. Фото: suspilne.media
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В рамках всеобщей мобилизации, продолжающейся в Украине уже почти два года, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, которые издают работники ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда представители территориальных центров злоупотребляют полномочиями, нарушают правила или действуют не совсем по закону.

Что делать в таких ситуациях гражданам, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо в интервью NV.

Читайте также:

Что делать украинцам, если ТЦК нарушают закон

По словам военного, если работник ТЦК нарушает правила, такие дела без сомнений рассматривают. Граждане, видящие нарушения со стороны представителей ТЦК, должны обращаться:

  • в Нацполицию;
  • на горячую линию ТЦК;
  • в Министерство обороны.

В то же время Фитьо отметил, если разбираться в причинах различных нарушений, то нередко сами военнообязанные являются такими же нарушителями.

"Оказывается, что у гражданина не было с собой документов, или он уклоняется, не берет повестку, не обновил свои данные", — говорит представитель Сухопутных войск.

 

Что делать украинцам, если ТЦК нарушают закон
Сотрудники ТЦК общаются с военнообязанными мужчинами. Фото: google.com

Что нужно знать военнообязанным мужчинам

Военный подчеркнул, что основной целью ТЦК и СП есть мобилизационные процессы в законных рамках, ведь работники военкоматов выполняют свои обязанности, прописанные действующим законодательством.

"Это означает то, что граждане во время военного положения, действующего в Украине, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документ о взятии на военный учет. То есть военно-учетный документ. Это может быть приписное свидетельство, или любой другой документ, а также документы, удостоверяющие ваше право на получение отсрочки. Часто мы получаем сообщения, играющие заметную роль в российской пропаганде, что представители ТЦК незаконно проверяют документы", — заявил Фитьо.

Также он отметил, что ТЦК и СП имеют право проверять документы, ведь они являются частью ВСУ.

Подполковник добавил, о любых изменениях, происходящих в жизни военнообязанных, они должны лично сообщать свой ТЦК. Это и получение диплома, и женитьба, и рождение детей. Эта норма действует пока единый реестр военнообязанных "Оберег" еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

Поэтому каждому следует помнить, что кроме своих прав граждане имеют еще и свои обязанности, в частности, которые четко прописаны в ст. 65 Конституции Украины: "Защита территориальной целостности и независимостиобязанность каждого".

Раньше мы писали, какую повестку ни в коем случае нельзя игнорировать.

Напомним, мы говорили, что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке.

Также мы сообщали, кому из военнообязанных украинцев будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме