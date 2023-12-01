Мобилизация в Украине — что делать, когда работники ТЦК нарушают правила

Военнообязанный разговаривает с представителями ТЦК и СП. Фото: suspilne.media

В рамках всеобщей мобилизации, продолжающейся в Украине уже почти два года, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, которые издают работники ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда представители территориальных центров злоупотребляют полномочиями, нарушают правила или действуют не совсем по закону.

Что делать в таких ситуациях гражданам, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо в интервью NV.

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По словам военного, если работник ТЦК нарушает правила, такие дела без сомнений рассматривают. Граждане, видящие нарушения со стороны представителей ТЦК, должны обращаться:

в Нацполицию;

на горячую линию ТЦК;

в Министерство обороны.

В то же время Фитьо отметил, если разбираться в причинах различных нарушений, то нередко сами военнообязанные являются такими же нарушителями.

"Оказывается, что у гражданина не было с собой документов, или он уклоняется, не берет повестку, не обновил свои данные", — говорит представитель Сухопутных войск.

Сотрудники ТЦК общаются с военнообязанными мужчинами. Фото: google.com

Что нужно знать военнообязанным мужчинам

Военный подчеркнул, что основной целью ТЦК и СП есть мобилизационные процессы в законных рамках, ведь работники военкоматов выполняют свои обязанности, прописанные действующим законодательством.

"Это означает то, что граждане во время военного положения, действующего в Украине, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документ о взятии на военный учет. То есть военно-учетный документ. Это может быть приписное свидетельство, или любой другой документ, а также документы, удостоверяющие ваше право на получение отсрочки. Часто мы получаем сообщения, играющие заметную роль в российской пропаганде, что представители ТЦК незаконно проверяют документы", — заявил Фитьо.

Также он отметил, что ТЦК и СП имеют право проверять документы, ведь они являются частью ВСУ.

Подполковник добавил, о любых изменениях, происходящих в жизни военнообязанных, они должны лично сообщать свой ТЦК. Это и получение диплома, и женитьба, и рождение детей. Эта норма действует пока единый реестр военнообязанных "Оберег" еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

Поэтому каждому следует помнить, что кроме своих прав граждане имеют еще и свои обязанности, в частности, которые четко прописаны в ст. 65 Конституции Украины: "Защита территориальной целостности и независимости — обязанность каждого".

Раньше мы писали, какую повестку ни в коем случае нельзя игнорировать.

Напомним, мы говорили, что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке.

Также мы сообщали, кому из военнообязанных украинцев будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.