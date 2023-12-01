Мобилизация в Украине — что делать, когда работники ТЦК нарушают правила

Вручение повесток в Украине — что делать, если ТЦК нарушают ваши права
В рамках всеобщей мобилизации, продолжающейся в Украине уже почти два года, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, которые издают работники ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда представители территориальных центров злоупотребляют полномочиями, нарушают правила или действуют не совсем по закону.
Что делать в таких ситуациях гражданам, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо в интервью NV.
Что делать украинцам, если ТЦК нарушают закон
По словам военного, если работник ТЦК нарушает правила, такие дела без сомнений рассматривают. Граждане, видящие нарушения со стороны представителей ТЦК, должны обращаться:
- в Нацполицию;
- на горячую линию ТЦК;
- в Министерство обороны.
В то же время Фитьо отметил, если разбираться в причинах различных нарушений, то нередко сами военнообязанные являются такими же нарушителями.
"Оказывается, что у гражданина не было с собой документов, или он уклоняется, не берет повестку, не обновил свои данные", — говорит представитель Сухопутных войск.
Что нужно знать военнообязанным мужчинам
Военный подчеркнул, что основной целью ТЦК и СП есть мобилизационные процессы в законных рамках, ведь работники военкоматов выполняют свои обязанности, прописанные действующим законодательством.
"Это означает то, что граждане во время военного положения, действующего в Украине, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документ о взятии на военный учет. То есть военно-учетный документ. Это может быть приписное свидетельство, или любой другой документ, а также документы, удостоверяющие ваше право на получение отсрочки. Часто мы получаем сообщения, играющие заметную роль в российской пропаганде, что представители ТЦК незаконно проверяют документы", — заявил Фитьо.
Также он отметил, что ТЦК и СП имеют право проверять документы, ведь они являются частью ВСУ.
Подполковник добавил, о любых изменениях, происходящих в жизни военнообязанных, они должны лично сообщать свой ТЦК. Это и получение диплома, и женитьба, и рождение детей. Эта норма действует пока единый реестр военнообязанных "Оберег" еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.
Поэтому каждому следует помнить, что кроме своих прав граждане имеют еще и свои обязанности, в частности, которые четко прописаны в ст. 65 Конституции Украины: "Защита территориальной целостности и независимости — обязанность каждого".
Раньше мы писали, какую повестку ни в коем случае нельзя игнорировать.
Напомним, мы говорили, что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке.
Также мы сообщали, кому из военнообязанных украинцев будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.
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