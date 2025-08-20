Кабмин анонсировал сервис е-ТЦК, чтобы уменьшить нагрузку на этот орган

В Украине запустят "е-ТЦК" — что известно
В Украине до конца 2025 года планируют запустить сервис "е-ТЦК". Система должна интегрироваться с "Резерв+" и уменьшить ежемесячную нагрузку на территориальные центры комплектования.
Об этом сказано в документе программы правительства.
Что известно о "е-ТЦК" и других сервисах
"До декабря 2025 ... внедрены сервисы для военнообязанных, которые обеспечивают уменьшение нагрузки на территориальные центры комплектования на 15% в разрезе количества посетителей в месяц", — говорится в сообщении по "е-ТЦК".
Также правительство анонсировало второй этап цифровизации ВВК.
"Медицинская информационная система масштабирована до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде", — говорится в сообщении.
Кроме того, Кабмин планирует улучшить приложение "Армия+". В частности, будут внедрены следующие сервисы:
- отзыв на ограниченное количество предметов снабжения;
- получение трех документов в приложении;
- центр нотификаций;
- 4 новые услуги в разделе "Плюсы".
Напомним, что в случае нарушения правил воинского учета, гражданину могут присвоить штраф. Кроме того, в приложении "Резерв+" появится статус "В розыске". Однако если штраф оплатить, этот статус должен исчезнуть.
Также мы писали, какой ежемесячный план мобилизации будет в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!