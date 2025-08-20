Видео
Главная Мобилизация В Украине запустят "е-ТЦК" — что известно

В Украине запустят "е-ТЦК" — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 04:59
Кабмин анонсировал сервис е-ТЦК, чтобы уменьшить нагрузку на этот орган
Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине до конца 2025 года планируют запустить сервис "е-ТЦК". Система должна интегрироваться с "Резерв+" и уменьшить ежемесячную нагрузку на территориальные центры комплектования. 

Об этом сказано в документе программы правительства.

Читайте также:

Что известно о "е-ТЦК" и других сервисах

"До декабря 2025 ... внедрены сервисы для военнообязанных, которые обеспечивают уменьшение нагрузки на территориальные центры комплектования на 15% в разрезе количества посетителей в месяц", — говорится в сообщении по "е-ТЦК".

Также правительство анонсировало второй этап цифровизации ВВК.

"Медицинская информационная система масштабирована до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин планирует улучшить приложение "Армия+". В частности, будут внедрены следующие сервисы:

  • отзыв на ограниченное количество предметов снабжения;
  • получение трех документов в приложении;
  • центр нотификаций;
  • 4 новые услуги в разделе "Плюсы".

Напомним, что в случае нарушения правил воинского учета, гражданину могут присвоить штраф. Кроме того, в приложении "Резерв+" появится статус "В розыске". Однако если штраф оплатить, этот статус должен исчезнуть.

Также мы писали, какой ежемесячный план мобилизации будет в 2026 году.

ВСУ Украина армия мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
