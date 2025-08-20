Кабмин анонсировал сервис е-ТЦК, чтобы уменьшить нагрузку на этот орган

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине до конца 2025 года планируют запустить сервис "е-ТЦК". Система должна интегрироваться с "Резерв+" и уменьшить ежемесячную нагрузку на территориальные центры комплектования.

Об этом сказано в документе программы правительства.

Что известно о "е-ТЦК" и других сервисах

"До декабря 2025 ... внедрены сервисы для военнообязанных, которые обеспечивают уменьшение нагрузки на территориальные центры комплектования на 15% в разрезе количества посетителей в месяц", — говорится в сообщении по "е-ТЦК".

Также правительство анонсировало второй этап цифровизации ВВК.

"Медицинская информационная система масштабирована до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин планирует улучшить приложение "Армия+". В частности, будут внедрены следующие сервисы:

отзыв на ограниченное количество предметов снабжения;

получение трех документов в приложении;

центр нотификаций;

4 новые услуги в разделе "Плюсы".

Напомним, что в случае нарушения правил воинского учета, гражданину могут присвоить штраф. Кроме того, в приложении "Резерв+" появится статус "В розыске". Однако если штраф оплатить, этот статус должен исчезнуть.

