Кабмін анонсував сервіс е-ТЦК, щоб зменшити навантаження на цей орган

В Україні запустять "е-ТЦК" — що відомо
В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс "е-ТЦК". Система має інтегруватися з "Резерв+" та зменшити щомісячне навантаження на територіальні центри комплектування.
Про це сказано в документі програми уряду.
Що відомо про "е-ТЦК" та інші сервіси
"До грудня 2025... впроваджено сервіси для військовозобов’язаних, які забезпечують зменшення навантаження на територіальні центри комплектування на 15% у розрізі кількості відвідувачів на місяць", — йдеться у повідомленні щодо "е-ТЦК".
Також уряд анонсував другий етап цифровізації ВЛК.
"Медичну інформаційну систему масштабовано до рівня пілотних бригад, військовослужбовці яких можуть користуватися відповідними послугами в електронному вигляді", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, Кабмін планує покращити застосунок "Армія+". Зокрема, буде впроваджено наступні сервіси:
- відгук на обмежену кількість предметів постачання;
- отримання трьох документів у застосунку;
- центр нотифікацій;
- 4 нові послуги в розділі "Плюси".
