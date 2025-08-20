Відео
Головна Мобілізація В Україні запустять "е-ТЦК" — що відомо

В Україні запустять "е-ТЦК" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 04:59
Кабмін анонсував сервіс е-ТЦК, щоб зменшити навантаження на цей орган
Оформлення документів в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс "е-ТЦК". Система має інтегруватися з "Резерв+" та зменшити щомісячне навантаження на територіальні центри комплектування.

Про це сказано в документі програми уряду.

Читайте також:

Що відомо про "е-ТЦК" та інші сервіси

"До грудня 2025... впроваджено сервіси для військовозобов’язаних, які забезпечують зменшення навантаження на територіальні центри комплектування на 15% у розрізі кількості відвідувачів на місяць", — йдеться у повідомленні щодо "е-ТЦК".

Також уряд анонсував другий етап цифровізації ВЛК.

"Медичну інформаційну систему масштабовано до рівня пілотних бригад, військовослужбовці яких можуть користуватися відповідними послугами в електронному вигляді", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Кабмін планує покращити застосунок "Армія+". Зокрема, буде впроваджено наступні сервіси:

  • відгук на обмежену кількість предметів постачання;
  • отримання трьох документів у застосунку;
  • центр нотифікацій;
  • 4 нові послуги в розділі "Плюси".

Нагадаємо, що у разі порушення правил військового обліку, громадянину можуть присвоїти штраф. Крім того, в застосунку "Резерв+" з'явиться с статус "У розшуку". Проте якщо штраф сплатити, цей статус має зникнути.

Також ми писали, який щомісячний план мобілізації буде у 2026 році.

ЗСУ Україна армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
