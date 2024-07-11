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В Украине изменятся повестки — что говорят в Минобороны

11 июля 2024 13:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Изменение вида повесток, причины, последствия для военнообязанных
Процесс выписки повестки военнообязанному гражданину Украины. Фото: novyny.pro
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После новой осанки Кабинета министров процесс выписки повесток ускорится. Теперь повестки можно формировать с помощью реестра "Оберег".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Что изменилось с повестками

Кабинет Министров своим постановлением изменил процесс формирования повесток.

Теперь они будут создаваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Польза для ТЦК

Это решение значительно спросит и ускорит процесс.

"Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра "Оберіг", — прокомментировали нововведения в военном ведомстве Украины.

Напомним, в ТЦК будут выписывать новые документы военнообязанным требования. Эти требования будут поступать тогда, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти

Ранее мы писали, что все мужчины призывного возраста должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. В противном случае некоторых из них, имеющих водительское удостоверение, полиция будет иметь право принудительно доставлять в военкоматы.

мобилизация повестки ТЦК и СП боевая повестка реестр Оберіг

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