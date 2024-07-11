Зміна вигляду повісток, причини, наслідки для військовозобов'язаних

В Україні зміняться повістки — що говорять у Міноборони
Після нової постави Кабінету міністрів процес виписування повісток пришвидшиться. Відтепер повістки можна формувати за допомогою реєстру "Оберіг".
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Що змінилося з повістками
Кабінет міністрів своєю постановою змінив процес формування повісток.
Відтепер вони створюватимуться за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Користь для ТЦК
Це рішення значно спросить і пришвидшить процес.
"Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг", — так прокоментували нововведення у військовому відомстві України.
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Раніше ми писали, всі чоловіки призовного віку мають до 16 липня оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. В іншому випадку декого з них, хто має водійське посвідчення, поліція матиме право примусово доставляти до військкоматів.
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