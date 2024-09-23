Мобилизация в Украине — призыв определённой категории мужчин приостановили

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Эксперт

В Украине остановили мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Призыв возможен только по письменному согласию.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram в понедельник, 23 сентября.

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Изменения в мобилизации

По словам Гончаренко, в директиве командования Сухопутных войск указано о непризыве мужчин с 18 до 25 лет.

"Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК", — говорится в сообщении.

Нардеп подчеркнул, что демобилизация для уже мобилизованных не предполагается.

Пост Гончаренко об остановке мобилизации ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет

Парламентарий также отметил, что военнообязанные мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть призваны только по отдельному приказу Генштаба.

"Отдельное мобилизационное распоряжение это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных, которые нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается", — подытожил Гончаренко.

Гончаренко сообщил об изменениях в мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил изменения в законодательство о проверке военно-учетных документов. Нововведение касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако, если ее ненадлежаще оформить, то лицо могут призвать на военную службу на общих основаниях.