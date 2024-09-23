Мобілізація в Україні — призов деякої категорії чоловіків призупинили

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Експерт

В Україні зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Призов можливий лише за письмовою згодою.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram в понеділок, 23 вересня.

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Зміни у мобілізації

За словами Гончаренка, в директиві командування Сухопутних військ зазначено про непризов чоловіків з 18 до 25 років.

"Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Нардеп підкреслив, що демобілізації для вже мобілізованих не передбачається.

Пост Гончаренка про зупинку мобілізації обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років

Парламентар також зазначив, що військовозобов'язані чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути призвані лише за окремим наказом Генштабу.

"Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З вказування всіх даних, які треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", — підсумував Гончаренко.

Гончаренко повідомив про зміни щодо мобілізації чоловіків віком 50-60 років

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив зміни до законодавства щодо перевірки військово-облікових документів. Нововведення стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Також військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, сімейними обставинами для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Проте якщо її неналежно оформити, то особу можуть призвати на військову службу на загальних підставах.