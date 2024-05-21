Во всех ТЦК Украины в тестовом режиме заработала электронная очередь — Минобороны
В Украине в тестовом режиме уже работает электронная очередь в военкоматы. Такую услугу Министерство обороны Украины совместно с Командованием Сухопутных войск запустило для того, чтобы военнообязанные могли обновить свои данные.
Об этом во вторник, 21 мая, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно о запуске электронной очереди в ТЦК
Как сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, электронную очередь решили запустить в ответ на обращение граждан и запрос на создание этой услуги.
"Мы достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Теперь не нужно стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и принять на определенное время", — отметила представитель оборонного ведомства.
Быстро развернуть электронную запись на прием в военкоматы удалось благодаря сотрудничеству с компанией QLogic, которая имеет опыт создания электронной очереди в ЦПАУ.
Чтобы записаться в электронную очередь, призывник должен:
- выбрать ТЦК и СП, в котором состоит на учете;
- ввести персональные данные для записи;
- подтвердить номер телефона;
- получить сообщение с датой и временем записи.
Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, будут ли присылать военнообязанным повестки на электронную почту и в мобильное приложение "Резерв+".
Также мы писали о том, что спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, по какому принципу в Украине после 18 мая будут выдавать повестки, в частности, какие повестки будут считаться врученными.
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