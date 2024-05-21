Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В усіх ТЦК України в тестовому режимі запрацювала електронна черга — Міноборони arrow

В усіх ТЦК України в тестовому режимі запрацювала електронна черга — Міноборони

21 травня 2024 23:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В усіх ТЦК України в тестовому режимі запрацювала електронна черга — Міноборони
Екран телефону з відкритою послугою реєстрації в електронну чергу. Фото: mil.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В Україні в тестовому режимі вже працює електрона черга до військоматів. Таку послугу Міністерство оборони України спільно з Командуванням Сухопутних військ запустило для того, щоб військовозобов'язані могли оновити свої дані.

Про це у вівторок, 21 травня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Що відомо про запуск електронної черги до ТЦК

Як повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко, електронну чергу вирішили запустити у відповідь на звернення громадян та запит на створення цієї послуги.

"Ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов'язку, достатньо записатися онлайн та прийняти на визначений час", — зазначила представниця оборонного відомства.

Швидко розгорнути електронний запис на прийом до військкоматів вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення електронної черги до ЦНАПів.

Щоб записатися до електронної черги, призовник має:

  • обрати ТЦК та СП, в якому стоїть на обліку;
  • ввести персональні дані для запису;
  • підтвердити номер телефону;
  • отримати повідомлення з датою та часом запису.

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли, чи надсилатимуть військовозобов'язаним повістки на електронну пошту та в мобільний додаток "Резерв+".

Також ми писали про те, що речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, за яким принципом в Україні після 18 травня видаватимуть повістки, зокрема, які повістки вважатимуться врученими.

військкомат
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном