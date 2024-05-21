В усіх ТЦК України в тестовому режимі запрацювала електронна черга — Міноборони
В Україні в тестовому режимі вже працює електрона черга до військоматів. Таку послугу Міністерство оборони України спільно з Командуванням Сухопутних військ запустило для того, щоб військовозобов'язані могли оновити свої дані.
Про це у вівторок, 21 травня, повідомили в Міністерстві оборони України.
Що відомо про запуск електронної черги до ТЦК
Як повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко, електронну чергу вирішили запустити у відповідь на звернення громадян та запит на створення цієї послуги.
"Ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов'язку, достатньо записатися онлайн та прийняти на визначений час", — зазначила представниця оборонного відомства.
Швидко розгорнути електронний запис на прийом до військкоматів вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення електронної черги до ЦНАПів.
Щоб записатися до електронної черги, призовник має:
- обрати ТЦК та СП, в якому стоїть на обліку;
- ввести персональні дані для запису;
- підтвердити номер телефону;
- отримати повідомлення з датою та часом запису.
Раніше в Міністерстві оборони України розповіли, чи надсилатимуть військовозобов'язаним повістки на електронну пошту та в мобільний додаток "Резерв+".
Також ми писали про те, що речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, за яким принципом в Україні після 18 травня видаватимуть повістки, зокрема, які повістки вважатимуться врученими.
Читайте Новини.LIVE!