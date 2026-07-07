Мобилизация в Украине — повестки не лишают права на рекрутинг

Сотрудник ТЦК беседует с гражданами. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, а это означает, что военнообязанные лица продолжают получать повестки. В то же время стоит знать, что повестка для уточнения учетных данных не лишает человека права воспользоваться услугами рекрутингового центра.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии РБК-Украина заявил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.

Распространенное заблуждение о рекрутинге

Как отметил офицер, среди граждан до сих пор существует миф, что после вручения повестки для уточнения учетных данных человек уже не может самостоятельно влиять на выбор будущего места службы. Из-за этого многие украинцы, готовые вступить в армию, откладывают обращение в рекрутинговые центры.

"Официальная позиция государства гораздо проще и в то же время важнее: повестка для уточнения данных не лишает человека права воспользоваться рекрутингом. Даже с такой повесткой человек может обратиться в рекрутинговый центр, подобрать вакансию, найти место в конкретной бригаде и двигаться дальше", — сказал Илья Абель.

В то же время он обратил внимание, что такая возможность сохраняется только в случае получения повестки для уточнения военно-учетных данных. Если же военнообязанный уже прошел ВЛК и получил мобилизационное распоряжение, известное как «боевая повестка», для направления в воинскую часть, воспользоваться механизмом рекрутинга уже не получится.

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Почему нельзя игнорировать повестку

Абель подчеркнул, что независимо от вида повестки ее нельзя игнорировать. По его словам, граждане обязаны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в установленную дату и время.

В 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск советуют действовать по следующему алгоритму: сначала определиться с должностью, воинской частью и желаемым направлением службы, а уже после этого проходить все предусмотренные законом процедуры. Такой подход позволяет избежать одного из самых больших опасений кандидатов — что их назначат на должность, где не учтут их гражданские навыки.

Как обеспечивается назначение на выбранную должность

По словам офицера, ранее систему рекрутинга нередко критиковали из-за случаев, когда после успешных собеседований в бригадах военнообязанных в итоге назначали на другие должности. Сегодня, благодаря сопровождению рекрутеров, подобные ситуации удается исключить.

Специалисты рекрутингового центра сопровождают кандидата на протяжении всего процесса — от первого контакта с воинской частью до официального назначения на согласованную должность. После начала службы они также остаются на связи с военнослужащим.

Как сообщали Новини.LIVE, ТЦК не имеют права вызывать граждан, состоящих на воинском учете. Однако вызов возможен только посредством повестки — устный вызов является незаконным.

Также мы писали, что повестка может прийти даже гражданину с отсрочкой. В таком случае перед визитом в ТЦК нужно взять на работе выписку из приказа Минэкономики.