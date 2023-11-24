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В ВСУ объяснили процедуру призыва на военную службу

24 ноября 2023 12:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВСУ объяснили процедуру призыва на военную службу
Работники ТЦК вручат повестку мужчине. Фото: скриншот You Tube
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская пропаганда делает все, чтобы посеять панику среди украинцев в связи с мобилизацией. Наши граждане почему-то думают, что после вручения первой повестки сразу отправятся на фронт.

В эфире телемарафона руководитель прессслужбы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, как все происходит на самом деле.

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Как все происходит

По его словам, первая повестка вручается военнообязанному гражданину в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения его учетных данных. У человека есть:

  • явиться в ТЦК и СП;
  • пройти медицинское освидетельствование для того, чтобы выяснить его состояние здоровья и соответственно пригодность к службе;
  • предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении, наличии/отсутствии причин для получения отсрочки.

"Если есть причины для получения отсрочки, он предоставляет все эти документы. Соответственно, к мобилизации он не привлекается. Если же он имеет жалобы на здоровье, его признают ограниченно пригодным, таких людей могут потребовать для прохождения службы в тылу", — отметил Фитьо.

Только по результатам прохождения медосмотра, удостоверяющего пригодность к мобилизации, предоставления всех соответствующих документов и отсутствия причин для получения отсрочки военнообязанному дают вторую повестку.

Что означает вторая повестка

"Это может быть в определенном каком-то периоде и времени. Вторая повестка — вызывают, это мобилизационное распоряжение. Согласно этому мобилизационному распоряжению военнообязанный направляется в мобилизационный центр. В учебном центре проходит обучение от месяца времени. Это базовая военная подготовка в профессии стрелка ", — сказал руководитель прессслужбы Сухопутных войск ВСУ.

Если профессия сложнее, например оператор-наводчик, оператор дронов, обучение увеличивается пропорционально программе — месяц-два-три. Также учения проходят за границей: в Великобритании, Испании, Германии, у наших партнеров.

"Только после того, как состоялось обучение, согласование, тогда мобилизованный военнослужащий направляется в свое подразделение, в которое его распределят", — отметил Фитьо.

Ранее сообщалось, что в Украине участились случаи, когда работники ТЦК и СП превышают свои полномочия. В частности, принудительно забирают военнообязанных среди улиц и общественных мест.

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