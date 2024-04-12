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В ВСУ разделились мнения после закона о мобилизации — что говорят военные

12 апреля 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВСУ разделились мнения после закона о мобилизации — что говорят военные
47-я отдельная механизированная бригада. Фото: 47 бригада "Магура"/Telegram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

После принятия закона о мобилизации в рядах Вооруженных сил Украины разделились мнения по мобилизации и демобилизации. По мнению украинских военных, государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона из-за обещаний по демобилизации, от которых в конце концов отказались.

Об этом говорится в материале от Liga.net.

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По словам лейтенанта 47-й ОМБр Николая Мельника, государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона из-за обещаний по демобилизации, которые так и не были приняты.

"Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 — в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель", — сказал военный.

А как сказал военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко, без резерва и с войной такого размаха демобилизация невозможна, а история о трех годах службы для демобилизации — обычный популизм.

"Людей нужно вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста — отпустить из армии мужчин старше 55 лет", — отметил он, и отметил, что это уменьшит напряжение в обществе.

Напомним, французское издание Le Figaro заявило, что Украина готова начать наступление в следующем году, но при условии, если ей помогут в этом году "продержаться" на фронте.

А американское издание The New York Times сообщило, что нехватка молодого поколения в Украине может сорвать мобилизацию.

закон
ВСУ
Украина
мобилизация
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демобилизация

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