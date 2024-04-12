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В ЗСУ розділилися думки після закону про мобілізацію — що кажуть військові

12 квітня 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ЗСУ розділилися думки після закону про мобілізацію — що кажуть військові
47-ма окрема механізована бригада. Фото: 47 бригада "Маґура"/Telegram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Після ухвалення закону про мобілізацію, в лавах Збройних сил України розділилися думки щодо мобілізації та демобілізації. За думкою українських військових, держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону через обіцянки щодо демобілізації, від яких врешті-решт відмовилися.

Про це йдеться в матеріалі від Liga.net.

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За словами лейтенанта 47-ї ОМБр Миколи Мельника, держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону через обіцянки щодо демобілізації, які так і не були прийняті. 

"Нам треба близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 — в резерв. І близько 150 000, щоб був дембель", — сказав військовий. 

А як сказав військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко, без резерву і з війною такого розмаху демобілізація неможлива, а історія про три роки служби для демобілізації — звичайний популізм.

"Людей треба витягувати з окопів і переводити на спокійніші посади. А також знизити верхню планку призовного віку — відпустити з армії чоловіків, які старше за 55 років", — зазначив він, та зауважив, що це зменшить напруження у суспільстві.

Нагадаємо, французьке видання Le Figaro заявило, що Україна готова розпочати наступ наступного року, але за умовою, якщо їй допоможуть цьогоріч "протриматися" на фронті.

А американське видання The New York Times повідомило, що брак молодого покоління в Україні може зірвати мобілізацію.

закон
ЗСУ
Україна
мобілізація
війна в Україні
демобілізація

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