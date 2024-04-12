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Військовий пояснив, чому демобілізація наразі неможлива

12 квітня 2024 14:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військовий пояснив, чому демобілізація наразі неможлива
Військовий на пероні з дівчиною. Ілюстративне фото: Михайло Палінчак / Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головний сержант 93-ї ОМБ "Холодний Яр" Іван "Сірий" Буряк зазначив, що демобілізація має відбуватися після відповідних навчань для тих бійців, які прийдуть на заміну. Зараз необхідної кількості військових, вишколених належним чином, нема.

Про це повідомляє "Суспільне" у п'ятницю, 12 квітня. 

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Коли відбудеться демобілізація

"Це можливо через пів року, коли на наші місця зайдуть готові, навчені люди, інакше ми ризикуємо програти війну або втратити значні території", — зазначив військовий.

Водночас, воїн наголосив, що у підрозділах наразі існує суттєвий дефіцит бійців. Ті з них, які воюють, потребують відпочинку і відновлення.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. Проте з документа виключили питання демобілізації, його мають винести окремим документом.

Водночас у Міноборони пояснили, чому прибрали з законопроєкту питання демобілізації. У відомстві кажуть, що в окремому документі намірені врахувати всі потенційні загрози та ризики, що можуть виникнути на передовій.

ЗСУ
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
військовослужбовці

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