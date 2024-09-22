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Учителя имеют право на отсрочку от мобилизации, но есть условие

22 сентября 2024 17:56
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Учителя имеют право на отсрочку от мобилизации
Учитель ведет урок в школе. Фото: Новая украинская школа
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине во время военного положения часть работников образовательной сферы получает право на отсрочку от мобилизации, но это право имеют не все. Закон четко регламентирует, кто из работников образовательной сферы может воспользоваться этой возможностью.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", подписанный 18 мая 2024 года.

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Отсрочка для педагогов

Отсрочка от мобилизации предоставляется только тем, кто занимается научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и профессионального высшего образования и имеет научную степень.

К этой категории относятся также учителя средних школ, профессионально-технических заведений. Впрочем, это возможно, только если их нагрузка составляет не менее 0,75 ставки.

Если учитель работает на менее чем 0,75 ставки или по совместительству, он может быть призван в ряды Вооруженных сил Украины. Однако для тех, кого мобилизовали, закон гарантирует сохранение рабочего места и должности.

Кроме того, работодатель не имеет права уволить мобилизованного педагога. После демобилизации такой работник сможет вернуться в преподавательскую деятельность на том же месте.

Однако закон не обязывает работодателя выплачивать мобилизованному работнику зарплату во время его службы. Продолжать выплаты руководство может разве что на добровольной основе.

Кого из педагогов могут мобилизовать

Пока не все сотрудники образовательных учреждений имеют право на отсрочку. Лаборанты, методисты, библиотекари и другие работники не подпадают под действие закона об отсрочке.

Поэтому, если педагог работает на полную ставку и отвечает указанным критериям, он может получить отсрочку.

Однако все остальные категории педагогов, в том числе технический персонал или учителя, имеющие меньшую нагрузку, могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Раньше мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации в сентябре.

Напомним, мы рассказывали, могут ли получить отсрочку аспиранты, обучающиеся в зарубежном вузе.

учителя Украина мобилизация отсрочка военнообязанные

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