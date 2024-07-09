Мобилизация в Украине — при каких условиях учителя могут лишить отсрочки

Учитель на уроке в младших классах. Фото: pexels.com

Даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации есть определенные категории военнообязанных украинцев, имеющих право на отсрочку от призыва в ряды ВСУ. Среди них и учителя. Однако при определенных обстоятельствах они могут лишиться своего права на освобождение от службы.

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Когда учитель рискует потерять право на отсрочку от мобилизации, рассказала юрист Мария Звягинцева, эксперт ОО "Юридическая сотня".

Так, по словам правозащитницы, отсрочка для учителей предусмотрена ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Но главным условием для ее получения остается такое правило — научно, научно-педагогические и педагогические работники разных образовательных учреждений должны работать в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

"Для получения отсрочки педагог должен отвечать двум основным критериям: работа в учебном заведении должна быть основной, а занятость — не менее 0,75 ставки", — подчеркнула Звягинцева.

Адвокат добавила, что учителя, работающие на полставки, не могут получить отсрочку из-за педагогической деятельности.

Также важно заметить, что для технического педагогического персонала отсрочка вообще не предусмотрена.

Ранее мы писали, что Минобороны назвали условия для получения студентами отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы проинформировали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации с 1 июля.

Также мы сообщали, какие категории украинцев могут быть сняты с военного учета.