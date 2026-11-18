Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: rada.gov.ua

Правительство пересмотрело критерии бронирования, чтобы ограничить злоупотребления статусом предприятий, имеющих критически важное значение. В то же время новые требования не должны одинаково влиять на все компании, ведь часть из них обеспечивает работу экономики и оборонно-промышленного комплекса. Народный депутат Федор Вениславский объяснил, какие изменения уже предусмотрены и могут ли правила быть пересмотрены вновь.

Об этом депутат сообщил в интервью РБК-Украина, сообщает Новини.LIVE.

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Что изменится в правилах резервирования работников

Вениславский вместе с другими коллегами критиковал Кабинет министров за то, что правительство не консультировалось с профильным комитетом при подготовке изменений. В то же время он признал, что пересмотр критериев критичности был необходим, поскольку бронирование частично превратилось в способ заработка.

"Есть ряд предприятий, которые фактически за деньги обеспечивали гражданам резервирование. Поэтому логика правительства понятна: пересмотреть критерии критичности, выяснить, кто ими злоупотребляет, и исключить такие злоупотребления", — отметил депутат.

Однако, по мнению Вениславского, нельзя применять одинаковые ограничения ко всем компаниям и механически сокращать количество забронированных работников.

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Он считает, что окончательный вариант постановления является более взвешенным. В частности, для предприятий оборонно-промышленного комплекса долю забронированных работников предусмотрели на уровне 95% вместо 100%. В то же время предприятия, получившие статус критически важных и прошедшие проверку, смогут продолжать работать в нынешнем формате.

Вениславский также подчеркнул необходимость более активной работы правоохранительных органов. По его словам, Государственное бюро расследований, Национальная полиция и другие органы должны выявлять конкретные случаи злоупотреблений и привлекать виновных к ответственности.

Будут ли правила бронирования пересматриваться снова

Говорить об окончательном варианте правил пока сложно, поскольку ситуация постоянно меняется. В то же время Вениславский предполагает, что в среднесрочной перспективе принятое постановление может стать последней редакцией документа.

Он ожидает, что критерии, определенные правительством, и работа координационного центра помогут стабилизировать ситуацию и сократить количество злоупотреблений. Центр, в частности, должен разработать методологические рекомендации по отнесению предприятий к категории критически важных.

Если в ходе применения новых правил будут выявлены недостатки, их планируют устранять. В то же время депутат отметил, что в дальнейшем будет работать над тем, чтобы изменения не нанесли ущерба предприятиям оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кабинет министров обновил правила освобождения работников от мобилизации. В частности, правительство ввело переходный период: статус предприятий, имеющих критически важное значение, срок действия которого истекает в ноябре или декабре 2026 года, будет автоматически продлен до 1 февраля 2027 года. Ранее выданные отсрочки для работников таких компаний также останутся в силе.

Кроме того, Новини.LIVE писали о запуске Координационного центра по вопросам бронирования. Он согласовывает отраслевые и региональные критерии критичности, рассматривает обращения о предоставлении предприятиям соответствующего статуса и может инициировать его отмену при наличии оснований. Также центр предоставляет разрешения на увеличение квоты забронированных работников сверх стандартных 50%.