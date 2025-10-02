Ежемесячно в ВСУ попадает до 30 тысяч новобранцев как по схеме мобилизации, так и добровольно, заявил Вениславский

Вениславский о количестве мобилизованных — сколько идут в ВСУ
На военную службу в подразделения ВСУ ежемесячно прибывают около 30 тысяч граждан Украины. Процесс происходит как по механизмам мобилизации, так и через систему добровольного найма.
Об этом в интервью Media Center Ukraine заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Есть ли в процессе мобилизации изменения
По его словам, пока Верховная Рада не получила никаких законодательных предложений от сектора безопасности и обороны по совершенствованию процессов мобилизации.
Вениславский подчеркнул, что все вопросы, которые ранее обсуждались, нашли свое законодательное урегулирование.
"То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательные основы обеспечили", — заявил нардеп.
Вениславский также отметил отсутствие кардинальных изменений в количестве мобилизованных и других аспектах мобилизации, которая проходит в соответствии с действующим законодательством о военном положении и всеобщей мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.
Добавим, мы сообщали о том, когда зачисление в оперативный резерв 1 очереди считается незаконным.
