Вениславский о количестве мобилизованных — сколько идут в ВСУ

Вениславский о количестве мобилизованных — сколько идут в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 01:30
Ежемесячно в ВСУ попадает до 30 тысяч новобранцев как по схеме мобилизации, так и добровольно, заявил Вениславский
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: Скриншот

На военную службу в подразделения ВСУ ежемесячно прибывают около 30 тысяч граждан Украины. Процесс происходит как по механизмам мобилизации, так и через систему добровольного найма.

Об этом в интервью Media Center Ukraine заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Есть ли в процессе мобилизации изменения

По его словам, пока Верховная Рада не получила никаких законодательных предложений от сектора безопасности и обороны по совершенствованию процессов мобилизации.

Вениславский подчеркнул, что все вопросы, которые ранее обсуждались, нашли свое законодательное урегулирование.

"То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательные основы обеспечили", — заявил нардеп.

Вениславский также отметил отсутствие кардинальных изменений в количестве мобилизованных и других аспектах мобилизации, которая проходит в соответствии с действующим законодательством о военном положении и всеобщей мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.

Добавим, мы сообщали о том, когда зачисление в оперативный резерв 1 очереди считается незаконным.

Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
