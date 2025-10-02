Відео
Україна
Веніславський про кількість мобілізованих — скільки йдуть до ЗСУ

Веніславський про кількість мобілізованих — скільки йдуть до ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 01:30
Щомісяця до ЗСУ потрапляє до 30 тисяч новобранців як за схемою мобілізації, так і добровільно, заявив Веніславський
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: Скриншот

На військову службу в підрозділи ЗСУ щомісяця прибувають близько 30 тисяч громадян України. Процес відбувається як за механізмами мобілізації, так і через систему добровільного найму.

Про це в інтерв'ю Media Center Ukraine заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. 

Читайте також:

Чи є в процесі мобілізації зміни

За його словами, наразі Верховна Рада не отримала жодних законодавчих пропозицій від сектору безпеки та оборони стосовно удосконалення процесів мобілізації.

Веніславський підкреслив, що всі питання, які раніше обговорювалися, знайшли своє законодавче врегулювання.

"Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили", — заявив нардеп.

Веніславський також наголосив на відсутності кардинальних змін у кількості мобілізованих та інших аспектах мобілізації, яка проходить відповідно до чинного законодавства про воєнний стан та загальну мобілізацію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.

Додамо, ми повідомляли про те, коли зарахування в оперативний резерв 1 черги вважається незаконним.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
