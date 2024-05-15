Вениславский рассказал, как запуск э-кабинета повлияет на очереди в военкоматы и прохождение ВВК

Федор Вениславский. Фото: jurliga.ligazakon.net

ТЦК будут вызывать военнообязанных, обновивших данные через электронный кабинет, на определенное время. Это позволит призывникам пройти ВВК без очередей.

Об этом во вторник, 14 мая, в интервью New Voice заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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По словам представителя Верховной Рады, первым шагом к изменениям станет обновление персональных данных через электронный кабинет без ВВК. После этого ТЦК дистанционно или в обычном режиме будут присылать повестку или вызывать призывника на время, когда ему необходимо будет пройти ВВК, через электронный кабинет.Такая норма есть в законе о мобилизации.

"Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А о прохождении ВВК уже ТЦК будет посылать соответствующие сообщения о том, что необходимо пройти ВВК", — добавил нардеп.

Электронный кабинет будет работать в экспериментальном режиме 30 дней, а в июне его запустят полноценно и адаптируют со всеми базами данных.

По мнению Вениславского, в этот единственный кабинет военнослужащего, электронный кабинет военнообязанного или резервиста попадут и военно-учетные документы, и данные о состоянии здоровья.

Напомним, э-кабинет заработает уже летом. Ориентировочная дата его запуска – 17 июня. С помощью этой услуги можно будет подавать данные в ТЦК, а также проверять информацию, содержащуюся в реестре "Оберіг".

Ранее мы рассказывали, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои военно-учетные данные для ТЦК.