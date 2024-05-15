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Веніславський розповів, як запуск е-кабінету вплине на черги до військкоматів та проходження ВЛК

15 травня 2024 07:59
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Веніславський розповів, як запуск е-кабінету вплине на черги до військкоматів та проходження ВЛК
Федір Веніславський. Фото: jurliga.ligazakon.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

ТЦК викликатимуть військовозобов'язаних, які оновили дані через електронний кабінет, на певний час. Це дозволить призовникам пройти ВЛК без черг.

Про це у вівторок, 14 травня в інтерв'ю New Voice заявив член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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За словами представника Верховної Ради, першим кроком до змін стане оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК. Після цього ТЦК дистанційно або в звичайному режимі надсилатимуть повістку чи викликатимуть призовника на час, коли йому необхідно буде пройти ВВК, через електронний кабінет. Така норма є в законі про мобілізацію.

"Громадяни України, які в електронному кабінеті актуалізують всі свої персональні дані, виконують вимогу закону про необхідність актуалізації протягом 60 днів. А щодо проходження ВЛК вже ТЦК буде надсилати відповідні повідомлення про те, що необхідно пройти ВЛК", — додав нардеп.

Електронний кабінет працюватиме в експериментальному режимі впродовж 30 днів, а в червні його запустять повноцінно та  адаптують з усіма базами даних.

На думку Веніславського, в цей єдиний кабінет військовослужбовця, електронний кабінет військовозобов'язаного чи резервіста потраплять і військово-облікові документи, і дані про стан здоров’я.

Нагадаємо, е-кабінет запрацює вже влітку. Орієнтовна дата його запуску — 17 червня. За допомогою цієї послуги можна буде подавати дані до ТЦК, а також перевіряти інформацію, що міститься в реєстрі "Оберіг".

Раніше ми розповідали, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої військово-облікові дані для ТЦК.

війна
Федір Веніславський
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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