Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного — відома дата arrow

Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного — відома дата

23 квітня 2024 23:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного
Співробітник ТЦК та СП на службі. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З ціллю покращити мобілізаційні процеси та спростити актуалізацію військово-облікових даних в Україні запроваджують електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника та резервіста. Передбачено, що у е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою та подати дані у ТЦК та СП. Крім того, українці зможуть дізнатися, чи є про них інформація в реєстрі "Оберіг".

Коли громадяни зможуть скористатися е-кабінетом та як він працюватиме, пише "Судово-юридична газета" з посиланням на ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію №3633-IX (законопроєкт 10449).

Читайте також:

Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного

Е-кабінет має запрацювати вже влітку цього року. Передбачається, що це відбудеться до 17 червня. Електронний кабінет створять автоматично, а реєструватися там людина зможе за бажанням.

До вищезазначеної дати уряд повинен ухвалити акти, які дозволяють військовозобов’язаним користуватися Електронним кабінетом для уточнення даних та знайомитися зі вже наявною про них інформацією в Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" через такий кабінет.

 

Стало відомо, коли в Україні офіційно запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного
Чоловік дивиться дані в телефоні. Фото: shutterstock.com

Як працюватиме е-кабінет

Електронний кабінет військовозобов’язаного буде окремим сервісом, не пов’язаним з сайтом Міністерства оборони.

Як вже зазначалося вище, у е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою і подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді. Також особа зможе подивитися, яка інформація наявна в реєстрі "Оберіг".

Авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет:

  • ПІБ;
  • місце прописки;
  • дату народження;
  • сімейний стан;
  • відомості про членів сім’ї;
  • відомості про освіту тощо.

Варто зауважити, що в цьому ж кабінеті будуть наявні службові дані, як-от інформація про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання.

Крім того, в електронному кабінеті, зокрема, можна буде підтвердити бронювання.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої військово-облікові дані для ТЦК.

Також ми інформували, чи є народні депутати у реєстрі військовозобов'язаних. 

Україна
реєстр
військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані
є-кабінет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри