Мобілізація в Україні — коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного

Співробітник ТЦК та СП на службі. Скриншот з відео на Youtube

З ціллю покращити мобілізаційні процеси та спростити актуалізацію військово-облікових даних в Україні запроваджують електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника та резервіста. Передбачено, що у е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою та подати дані у ТЦК та СП. Крім того, українці зможуть дізнатися, чи є про них інформація в реєстрі "Оберіг".

Коли громадяни зможуть скористатися е-кабінетом та як він працюватиме, пише "Судово-юридична газета" з посиланням на ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію №3633-IX (законопроєкт 10449).

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Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного

Е-кабінет має запрацювати вже влітку цього року. Передбачається, що це відбудеться до 17 червня. Електронний кабінет створять автоматично, а реєструватися там людина зможе за бажанням.

До вищезазначеної дати уряд повинен ухвалити акти, які дозволяють військовозобов’язаним користуватися Електронним кабінетом для уточнення даних та знайомитися зі вже наявною про них інформацією в Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" через такий кабінет.

Чоловік дивиться дані в телефоні. Фото: shutterstock.com

Як працюватиме е-кабінет

Електронний кабінет військовозобов’язаного буде окремим сервісом, не пов’язаним з сайтом Міністерства оборони.

Як вже зазначалося вище, у е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою і подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді. Також особа зможе подивитися, яка інформація наявна в реєстрі "Оберіг".

Авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет:

ПІБ;

місце прописки;

дату народження;

сімейний стан;

відомості про членів сім’ї;

відомості про освіту тощо.

Варто зауважити, що в цьому ж кабінеті будуть наявні службові дані, як-от інформація про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання.

Крім того, в електронному кабінеті, зокрема, можна буде підтвердити бронювання.

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