Вениславский рассказал, когда закон о мобилизации вступит в силу

Член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина / Виталий Носач

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что законопроект о мобилизации вступит в силу сразу, как его подпишет Президент Украины Владимир Зеленский. Однако может быть и то, что он вернет документ парламенту.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью OBOZ.UA, обнародованном в субботу, 13 апреля.

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"Президент, я думаю, точно подпишет законопроект. Как я уже сказал, практически все законодательные поправки утверждались конституционным большинством. Сам закон был принят с достаточным количеством голосов. Тем более что позиция президента была озвучена неоднократно. Я думаю, что никаких оснований не подписывать этот законопроект нет", — отметил нардеп.

Он отметил, что президент может не подписать документ и вернуть его в Раду, если некоторые положения законопроекта противоречат Конституции. Вениславский утверждает, что Комитет стремился максимально учесть все требования основного государственного закона.

"Некоторые наши политические оппоненты заявляли, что они будут регистрировать постановление о запрете подписания и направления президенту из-за того, что не были учтены как раз вопросы увольнения с военной службы. Если это произойдет, то сначала необходимо отклонить эти постановления, затем подписать председателю Верховной Рады и направить на подпись президенту. Поэтому здесь термины сложно назвать, но я думаю, что это будет очень краткосрочная перспектива, то есть это максимум неделя, 10 дней, — и закон будет подписан", — пояснил Вениславский.

Напомним, что Вениславский ответил, предусматривает ли новый законопроект о мобилизации возвращения мужчин из-за границы после актуализации или получения военно-учетных документов.

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