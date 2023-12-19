Вениславский ответил, есть ли разница в подходах к мобилизации в городах и селах
В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. В обществе все чаще возникают возмущения по поводу разного подхода к мобилизации в селах и городах страны. Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский объяснил, что у каждого населенного пункта свой мобилизационный план и разницы в подходах нет.
Об этом в эфире Radio NV сообщил Федор Вениславский.
Мобилизация в городах и селах Украины
Чиновник указал, что заявления украинцев о несправедливом проведении мобилизационных процессов являются последствиями субъективного восприятия, мол, "в Киеве военнообязанных не трогают". По его словам, никакой разницы между военным призывом в городах и селах нет.
Он указал, что в селах гораздо меньше населения и соответственно там люди знают друг друга и о каждом мобилизованном. В Киеве и других крупных городах такая информация незаметна из-за большого количества людей. Вениславский подчеркнул, что каждый населенный пункт имеет свой мобилизационный план, который власть выполняет.
"В законодательстве предусмотрено, что должны быть планы обороны. Такие планы обороны есть, я уверен. И нам как членам комитета эти вопросы периодически приходят. Поэтому я не думаю, что какие-то планы кто-то не знает", — отметил чиновник.
Напомним, в Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию. Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснил, будут ли приниматься меры по усилению мобилизации.
Добавим, в Украине продолжают раздавать повестки военнообязанным. На фоне изменений в мобилизации Киевской области в Обухове решили ввести новый метод мобилизации призывников.
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