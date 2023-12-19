Веніславський відповів, чи є різниця у підходах до мобілізації в містах та селах

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

В Україні триває загальна військова мобілізація. У суспільстві все частіше виникають обурення з приводу різного підходу до мобілізації у селах та містах країни. Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що у кожного населеного пункту свій мобілізаційний план та різниці у підходах немає.

Про це в ефірі Radio NV повідомив Федір Веніславський.

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Мобілізація в містах та селах України

Посадовець вказав, що заяви українців про несправедливе проведення мобілізаційних процесів є наслідками суб'єктивного сприйняття, що, мовляв "у Києві військовозобов'язаних не чіпають". За його словами, жодної різниці між військовим призовом у містах та селах немає.

Він вказав, що у селах значно менше населення і відповідно там люди знають один одного і про кожного мобілізованого. У Києві та інших великих містах така інформація є непомітною через велику кількість людей. Веніславський підкреслив, що у кожного населеного пункту є свій мобілізаційний план, який влада виконує.

"У законодавстві передбачено, що мають бути плани оборони. Такі плани оборони є, я впевнений. І нам як членам комітету ці питання періодично доводяться. Тому я не думаю, що якісь плани хтось не знає", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Представник територіального центру комплектовання та соціальної підтримки пояснив, чи будуть запроваджувати заходи для посилення мобілізації.

Додамо, в Україні продовжують роздавати повістки військовозобов'язаним. На тлі змін стосовно мобілізації на Київщині в Обухові вирішили запровадити новий метод мобілізації призовників.