Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov

В Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание по законопроекту о мобилизации. Так, он был принят в целом.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Законопроект о мобилизации принят в целом. "За" — 283", — говорится в сообщении.

По словам депутата, учтенные 31 правка набрали необходимые голоса на подтверждение.

Результаты голосования. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Без интриги, кроме правки о демобилизации, — там 227", — отметил он.

Железняк добавил, что пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования Спикером.

Свои голоса по фракциям отдали:

Слуга народа — 192;

Європейська Солідарність — 0;

Батьківщина — 2;

Платформа за життя і мир — 18;

Голос — 16;

Відновлення — 16;

За майбутнє — 12;

Довіра — 15;

Позафракционные — 12.

Скриншот поста Железняка

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему вчера на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов.

Также 10 апреля парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.