Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом arrow

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом

11 апреля 2024 10:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом
Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание по законопроекту о мобилизации. Так, он был принят в целом.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Рада приняла законопроект о мобилизации

"Законопроект о мобилизации принят в целом. "За" — 283", — говорится в сообщении.

По словам депутата, учтенные 31 правка набрали необходимые голоса на подтверждение.

null
Результаты голосования. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Без интриги, кроме правки о демобилизации, — там 227", — отметил он.

Железняк добавил, что пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования Спикером.

Свои голоса по фракциям отдали:

  • Слуга народа — 192;
  • Європейська Солідарність — 0;
  • Батьківщина — 2;
  • Платформа за життя і мир — 18;
  • Голос — 16;
  • Відновлення — 16;
  • За майбутнє — 12;
  • Довіра — 15;
  • Позафракционные — 12.
null
Скриншот поста Железняка

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему вчера на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов.

Также 10 апреля парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
законопроект
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый