Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом
В Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание по законопроекту о мобилизации. Так, он был принят в целом.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Рада приняла законопроект о мобилизации
"Законопроект о мобилизации принят в целом. "За" — 283", — говорится в сообщении.
По словам депутата, учтенные 31 правка набрали необходимые голоса на подтверждение.
"Без интриги, кроме правки о демобилизации, — там 227", — отметил он.
Железняк добавил, что пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования Спикером.
Свои голоса по фракциям отдали:
- Слуга народа — 192;
- Європейська Солідарність — 0;
- Батьківщина — 2;
- Платформа за життя і мир — 18;
- Голос — 16;
- Відновлення — 16;
- За майбутнє — 12;
- Довіра — 15;
- Позафракционные — 12.
Напомним, народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему вчера на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов.
Также 10 апреля парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.
Кроме того, Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.
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