Верховный суд определил, могут ли граждане избежать службы по религиозным убеждениям
В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда заявили, что право на вероисповедание может быть ограничено в контексте мобилизации и военной службы. Там определили когда религиозные убеждения исключают уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу.
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Верховного суда.
Когда граждане могут избежать военной службы по религиозным убеждениям
Суд признал виновным, что гражданин, имевший статус военнообязанного с ограниченной годностью к службе, ушел от призыва во время мобилизации. Он не явился в военкомат после получения повестки в июле 2022 года, объяснив это своими религиозными убеждениями, хотя не имел права на отсрочку и не имел оснований для замены военной службы альтернативной, нарушив тем самым статью законодательства о мобилизации.
Верховный Суд отметил, что право на свободу вероисповедания, гарантированное статьей 9 Европейской конвенции по правам человека, может быть ограничено в интересах общественной безопасности и защиты прав других. Статья 35 Конституции Украины предусматривает возможность замены военной службы альтернативной, но не регулирует процедуру доказывания религиозных убеждений, определяемую специальным законодательством.
В ситуации вооруженной агрессии России против Украины, когда существует неотложная потребность в комплектовании Вооруженных Сил для защиты страны, необходимо обеспечить объективную проверку заявлений о религиозных убеждениях, несовместимых с военной службой.
Верховный Суд учел, что обвиняемый не принадлежит ни к какой религиозной организации и ранее служил в вооруженных силах, поэтому суды низших инстанций решили, что он не доказал существования глубокого конфликта между его убеждениями и воинской обязанностью.
Напомним, что Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского горсовета и одного помощника столичного депутата. Им инкриминируют уклонение от военной службы.
Ранее Служба безопасности и Национальная полиция успешно заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы этих преступлений были задержаны в разных регионах Украины — до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Читайте Новини.LIVE!