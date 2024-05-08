Верховный суд определил, могут ли граждане избежать службы по религиозным убеждениям

Заседание Верховного суда. Фото: umoloda.kiev.ua

В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда заявили, что право на вероисповедание может быть ограничено в контексте мобилизации и военной службы. Там определили когда религиозные убеждения исключают уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Верховного суда.

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Суд признал виновным, что гражданин, имевший статус военнообязанного с ограниченной годностью к службе, ушел от призыва во время мобилизации. Он не явился в военкомат после получения повестки в июле 2022 года, объяснив это своими религиозными убеждениями, хотя не имел права на отсрочку и не имел оснований для замены военной службы альтернативной, нарушив тем самым статью законодательства о мобилизации.

Верховный Суд отметил, что право на свободу вероисповедания, гарантированное статьей 9 Европейской конвенции по правам человека, может быть ограничено в интересах общественной безопасности и защиты прав других. Статья 35 Конституции Украины предусматривает возможность замены военной службы альтернативной, но не регулирует процедуру доказывания религиозных убеждений, определяемую специальным законодательством.

В ситуации вооруженной агрессии России против Украины, когда существует неотложная потребность в комплектовании Вооруженных Сил для защиты страны, необходимо обеспечить объективную проверку заявлений о религиозных убеждениях, несовместимых с военной службой.

Верховный Суд учел, что обвиняемый не принадлежит ни к какой религиозной организации и ранее служил в вооруженных силах, поэтому суды низших инстанций решили, что он не доказал существования глубокого конфликта между его убеждениями и воинской обязанностью.

Напомним, что Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского горсовета и одного помощника столичного депутата. Им инкриминируют уклонение от военной службы.

Ранее Служба безопасности и Национальная полиция успешно заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы этих преступлений были задержаны в разных регионах Украины — до 9 лет заключения с конфискацией имущества.