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Верховний суд визначив, чи можуть громадяни уникнути служби через релігійні переконання

8 травня 2024 23:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Верховний суд визначив, чи можуть громадяни уникнути служби через релігійні переконання
Засідання Верховного суду. Фото: umoloda.kiev.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду заявили, що право на віросповідання може бути обмежене в контексті мобілізації та військової служби. Там визначили, коли релігійні переконання виключають кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу.

Відповідна постанова була опублікована на сайті Верховного суду.

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Коли громадяни можуть уникнути військової служби через релігійні переконання

Суд визнав винним, що громадянин, який мав статус військовозобов’язаного з обмеженою придатністю до служби, уникнув призову під час мобілізації. Він не з’явився у військкомат після отримання повістки в липні 2022 року, пояснивши це своїми релігійними переконаннями, хоча не мав права на відстрочку та не мав підстав для заміни військової служби альтернативною, порушивши тим самим статтю законодавство про мобілізацію.

Верховний Суд зазначив, що право на свободу віросповідання, гарантоване статтею 9 Європейської конвенції з прав людини, може бути обмежене в інтересах громадської безпеки та захисту прав інших. Стаття 35 Конституції України передбачає можливість заміни військової служби альтернативною, але не регулює процедуру доведення релігійних переконань, яка визначається спеціальним законодавством.

У ситуації збройної агресії Росії проти України, коли існує невідкладна потреба в комплектуванні Збройних Сил для захисту країни, необхідно забезпечити об’єктивну перевірку заяв про релігійні переконання, несумісні з військовою службою.

Верховний Суд врахував, що обвинувачений не належить до жодної релігійної організації і раніше служив у збройних силах, тому суди нижчих інстанцій вирішили, що він не довів існування глибокого конфлікту між його переконаннями та військовим обов’язком.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань скерувало обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради та одного помічника столичного депутата. Їм інкримінують ухилення від військової служби.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція успішно заблокували вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатори цих злочинів були затримані в різних регіонах України — до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

суд
українці
Верховний суд
Україна
релігія
мобілізація
військовозобов'язані

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