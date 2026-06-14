Военнообязанного обвиняли в подделке документов: приговор суда
Жителя Николаевщины обвиняли в подделке документов. Следствие считало, что мужчина таким образом пытался избежать мобилизации. Дело рассмотрел суд. Обвиняемого оправдали.
Об этом говорится в приговоре, который Первомайский горрайонный суд Николаевской области вынес 1 июня, передает Новини.LIVE.
Детали дела
Согласно версии следствия, фигурант в феврале прошлого года внес изменения в удостоверение многодетной семьи: вписал в оформленный на его жену документ собственные данные и вклеил свое фото. Впоследствии мужчина предъявил фальшивое удостоверение военным, которые проверяли его документы.
Решение суда
Судья пришел к выводу, что обвиняемый имел право на отсрочку, ведь является отцом троих несовершеннолетних детей. Информация об отцовстве подсудимого отмечается в свидетельствах о рождении и браке, тогда как удостоверение многодетной семьи все равно не было бы основанием для избежания призыва.
"Суд сомневается в наличии вины обвиняемого в виде намерения на подделку официального документа, поскольку удостоверение родителей многодетной семьи никоим образом не дает предъявителю право отсрочки от мобилизации", — говорится в приговоре.
Фигуранта признали невиновным в подделке документов и использовании таких подделок. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Николаевский апелляционный суд.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Полтавщины из-за семейных обстоятельств и проблем со здоровьем жены не пришел в военкомат. Мужчина имел отсрочку. Несмотря на это, его приговорили к году испытательного срока.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что военнообязанный подделал документ об инвалидности своего ребенка. Благодаря этому он получил отсрочку и помощь от государства. Нарушителю назначили два года испытательного срока.