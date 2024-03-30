Весенний призыв — кто с апреля может быть мобилизирован в армию

Сотрудник ТЦК проверяет документы. Иллюстративное фото: УНИАН

Народные депутаты Верховной Рады Украины 7 февраля поддержали в первом чтении законопроект о мобилизации. Пока он находится на рассмотрении и ожидается принятие парламентом в общем.

Как будет проходить мобилизация с 1 апреля, рассказал УНИАН.

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С 1 апреля все мужчины с инвалидностью будут считаться непригодными для военной службы. Однако если такое лицо получило инвалидность после начала полномасштабного вторжения, не будучи при этом военнослужащим, он обязан пройти ВВК, чтобы подтвердить этот статус.

В то же время мужчин, которые ранее были признанны ограниченно-пригодными, этой весной могут мобилизовать.

В парламенте решили убрать этот статус и оставить только две категории — "пригодный" и "непригодный".

Поэтому все, кто имел статус ограниченно-пригодного ранее, должны в течение девяти месяцев повторно пройти ВВК.

Отсрочка от мобилизации

Отсрочки от мобилизации лишатся аспиранты, которые обучаются на контрактной основе.

Также это касается тех, кто получает второе образование и тех, кто учится на заочной или дистанционной форме.

В то же время мобилизация не коснется:

соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше их предыдущего по одной специальности;

докторантов и интернов, обучающихся по дневной или дуальной форме;

научных и научно-педагогических работников учебных заведений по основному месту работы по крайней мере на 0,75 ставки.

Отмечается, что если студент имеет право на отсрочку, однако после принятия законопроекта теряет его — он имеет право завершить обучение до конца учебного года. Отсчет пойдет со дня принятия законопроекта.

Мобилизация женщин

На военный учет должны стать все женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.

Служба в армии для них не обязательна и возможна только на добровольной основе.

Если ВВК примет решение, что женщина в возрасте от 18 до 60 лет пригодна к военной службе, она может вступить в ряды ВСУ по желанию.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире Вечір.LIVE рассказал, каким образом следует мотивировать людей вступать в ряды армии.

Также мы писали, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией.