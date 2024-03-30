Весняний призов — хто з квітня може бути мобілізований до армії

Працівник ТЦК перевіряє документи. Ілюстративне фото: УНІАН

Народні депутати Верховної Ради України 7 лютого підтримали у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Наразі він знаходиться на розгляді та очікується ухвалення парламентом в цілому.

Як буде проходити мобілізація з 1 квітня, розповів УНІАН.

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З 1 квітня всі чоловіки з інвалідністю будуть вважатися непридатними для військової служби. Однак якщо така особа отримала інвалідність після початку повномасштабного вторгнення, не бувши при цьому військовослужбовцем — він зобов’язаний пройти ВЛК, аби підтвердити цей статус.

Водночас чоловіків, які раніше були визнані обмежено-придатними, цієї весни можуть мобілізувати.

У парламенті вирішили прибрати цей статус і залишити лише дві категорії — "придатний" і "не придатний".

Тому всі, хто мав статус обмежено-придатного раніше, повинні протягом дев'яти місяців повторно пройти ВЛК.

Відстрочка від мобілізації

Відстрочку від мобілізації втратять аспіранти, які навчаються на контрактній основі.

Також це стосуватиметься тих, хто здобуває другу освіту та ті, хто навчається на заочній або дистанційній формі.

Водночас мобілізація не торкнеться:

здобувачів фахової, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень освіти вищий від їхнього попереднього за однією спеціальністю;

докторантів та інтернів, які навчаються за денною або дуальною формами;

наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти за основним місцем роботи принаймні на 0,75 ставки.

Зазначається, що у разі, якщо студент має право на відстрочку, однак після ухвалення законопроєкту втрачає його — він має право завершити навчання до кінця навчального року. Відлік на це піде з дня ухвалення законопроєкту.

Мобілізація жінок

На військовий облік повинні стати всі жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Служба в армії для них не є обов'язком та можлива лише на добровільній основі.

Якщо ВЛК ухвалить рішення, що жінка віком від 18 до 60 років придатна до військової служби — вона може вступити до лав ЗСУ за бажанням.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Вечір.LIVE розповів, яким чином варто мотивувати людей вступати до лав армії.

Також ми писали, що заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що допоможе українцям побороти страх перед мобілізацією.