Какие права имеют в армии бывшие заключенные и что таким бойцам запрещено

Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: nv.ua

Военнослужащие, которые вступили в ряды ВСУ после тюрьмы, имеют такие же права, что и другие бойцы. Правда, экс-заключенные не могут брать отпуска.

Об этом в эфире "Київ24" сообщил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Читайте также:

Условия для заключенных на фронте

Старенький отметил, что за процессом приобщения экс-заключенных к армии следит прокуратура.

"Это контролируется определенным образом и прокуратурой, и наблюдательными комиссиями на месте, в учреждениях. И проходит данная информация через суд, где заключенный добровольно подтверждает свои намерения", — объяснил Старенький.

Также он добавил, что экс-заключенные в армии находятся под административным надзором командира и в случае грубого нарушения дисциплины могут вернуться в колонию.

Ранее мы сообщали, почему заключенные боятся приобщаться к армии. Такие люди считают, что командование не будет ценить их и отправит "на мясо".

Напомним, бойцы, которые ранее отбывали срок в тюрьме рассказали о своих мечтах. После того, как завершится война, мужчины хотят создать семью и построить карьеру.