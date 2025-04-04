Какие права имеют в армии бывшие заключенные и что таким бойцам запрещено

Заключенные на фронте — какие права и запреты
Военнослужащие, которые вступили в ряды ВСУ после тюрьмы, имеют такие же права, что и другие бойцы. Правда, экс-заключенные не могут брать отпуска.
Об этом в эфире "Київ24" сообщил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.
Условия для заключенных на фронте
Старенький отметил, что за процессом приобщения экс-заключенных к армии следит прокуратура.
"Это контролируется определенным образом и прокуратурой, и наблюдательными комиссиями на месте, в учреждениях. И проходит данная информация через суд, где заключенный добровольно подтверждает свои намерения", — объяснил Старенький.
Также он добавил, что экс-заключенные в армии находятся под административным надзором командира и в случае грубого нарушения дисциплины могут вернуться в колонию.
Ранее мы сообщали, почему заключенные боятся приобщаться к армии. Такие люди считают, что командование не будет ценить их и отправит "на мясо".
Напомним, бойцы, которые ранее отбывали срок в тюрьме рассказали о своих мечтах. После того, как завершится война, мужчины хотят создать семью и построить карьеру.
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