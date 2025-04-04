Які права мають у війську колишні ув'язнені та що таким бійцям заборонено

Військовослужбовець ЗСУ. Фото ілюстративне: nv.ua

Військовослужбовці, які долучилися до лав ЗСУ після в'язниці, мають такі ж самі права, що й інші бійці. Щоправда, ексв'язні не можуть брати відпустки.

Про це в ефірі "Київ24" повідомив голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

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Старенький наголосив, що за процесом долучення ексв'язнів до війська стежить прокуратура.

"Це контролюється певним чином і прокуратурою, і спостережними комісіями на місці, в установах. І проходить дана інформація через суд, де в'язень добровільно підтверджує свої наміри", — пояснив Старенький.

Також він додав, що ексув'язнені у війську перебувають під адміністраційним наглядом командира та в разі грубого порушення дисципліни можуть повернутися до колонії.

Раніше ми повідомляли, чому в'язні бояться долучатися до війська. Такі люди вважають, що командування не цінуватиме їх і відправить "на м'ясо".

Нагадаємо, бійці, які раніше відбували термін у в'язниці розповіли про свої мрії. Після того, як завершиться війна, чоловіки хочуть створити сім'ю та збудувати кар'єру.