Будут выдавать повестки на блокпостах — где в Киевской области усиливают мобилизацию

Мужчина в военной форме с оружием на блокпосте. Фото: УНИАН

В Украине продолжают усиливать мобилизацию, что добралось и к Киевской области. Так, в Обуховском районе "вводят новый метод работы" по военному призыву граждан.

Об этом сообщает бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Читайте также:

Усиление мобилизации в Обуховском районе Киевской области

По данным Мосийчука, на специально оборудованных блокпостах в Обуховском районе работники ТЦК будут проверять документы, выдавать повестки и задерживать нарушителей военного учета.

Приказ о создании мобильных блокпостов на территории Обуховского района. Фото: t.me/mosiychuk72

В документе указано, что блокпосты создаются с целью "уведомления населения о необходимости уточнения военно-учетных данных и выявлении нарушителей требований правил военного учета".

Также отмечается, что соответствующие меры запланированы на срок с 15 декабря 2023 года по 15 января 2024 года. Информацию о результатах работы этих блокпостов будут передавать Обуховской РВА каждую пятницу в течение указанного периода.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бывшего народного депутата Игоря Мосийчука

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил об усилении мобилизации в регионе. Также он рассказал, что Николаевщина показала лучший результат по призыву по сравнению с другими областями.

Также мы писали, что в стране ужесточаются мобилизационные меры на Закарпатье и Полтавщине.