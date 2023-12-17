Видаватимуть повістки на блокпостах — де на Київщині посилюють мобілізацію

Чоловік у військовий формі зі зброєю на блокпості. Фото: УНІАН

В Україні продовжують посилювати мобілізацію, що дісталося й до Київської області. Так, в Обухівському районі "запроваджують новий метод роботи" по військовому призову громадян.

Про це повідомляє колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Читайте також:

Посилення мобілізації в Обухівському районі Київської області

За даними Мосійчука, на спеціально обладнаних блокпостах в Обухівському районі працівники ТЦК перевірятимуть документи, видаватимуть повістки та затримуватимуть порушників військового обліку.

Наказ про створення мобільних блокпостів на території Обухівського району. Фото: t.me/mosiychuk72

В документі вказано, що блокпости створюються з метою "оповіщення населення щодо необхідності уточнення військово-облікових даних та виявлення порушників вимог правил військового обліку".

Також зазначається, що відповідні заходи заплановані на термін з 15 грудня 2023 по 15 січня 2024 року. Інформацію про результати роботи цих блокпостів передаватимуть до Обухівської РВА щоп'ятниці упродовж зазначеного періоду.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про посилення мобілізації в регіоні. Також він розповів, що Миколаївщина показала найкращий результат щодо призову порівняно з іншими областями.

Також ми писали, що в країні посилюють мобілізаційні заходи на Закарпатті та Полтавщині.