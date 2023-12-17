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Видаватимуть повістки на блокпостах — де на Київщині посилюють мобілізацію

17 грудня 2023 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Видаватимуть повістки на блокпостах — де на Київщині посилюють мобілізацію
Чоловік у військовий формі зі зброєю на блокпості. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні продовжують посилювати мобілізацію, що дісталося й до Київської області. Так, в Обухівському районі "запроваджують новий метод роботи" по військовому призову громадян. 

Про це повідомляє колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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За даними Мосійчука, на спеціально обладнаних блокпостах в Обухівському районі працівники ТЦК перевірятимуть документи, видаватимуть повістки та затримуватимуть порушників військового обліку.

Наказ про створення мобільних блокпостів на території Обухівського району
Наказ про створення мобільних блокпостів на території Обухівського району. Фото: t.me/mosiychuk72

В документі вказано, що блокпости створюються з метою "оповіщення населення щодо необхідності уточнення військово-облікових даних та виявлення порушників вимог правил військового обліку".

Також зазначається, що відповідні заходи заплановані на термін з 15 грудня 2023 по 15 січня 2024 року. Інформацію про результати роботи цих блокпостів передаватимуть до Обухівської РВА щоп'ятниці упродовж зазначеного періоду.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про посилення мобілізації в регіоні. Також він розповів, що Миколаївщина показала найкращий результат щодо призову порівняно з іншими областями.

Також ми писали, що в країні посилюють мобілізаційні заходи на Закарпатті та Полтавщині.

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