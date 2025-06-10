Телефон в ВСУ - могут ли отобрать телефон в учебном центре

Отобрали телефон в учебном центре — законно ли это
Мобилизованные граждане имеют право взять с собой в учебный центр ВСУ мобильный телефон. Но командование может ограничивать время использования мобильников и других гаджетов в УЦ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда гражданин попадает в УЦ
После получения боевой повестки, или же мобилизационного распоряжения, военнообязанный гражданин должен прибыть в ТЦК, откуда его доставят в один из учебных центров (УЦ) ВСУ.
В учебном центре мобилизованные граждане должны пройти курс базовой военной подготовки.
После этого военнослужащие уже распределяются по подразделениям ВСУ — боевым или тыловым.
Ограничивают ли в УЦ использование телефонов
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он взять с собой в учебный центр мобильный телефон — и могут ли у него отобрать телефон на время пребывания в УЦ.
"Порядок хранения и пользования личными фотоаппаратами, магнитофонами, радиоприемниками, мобильными телефонами, другими средствами мобильной связи и передачи информации, компьютерной и другой бытовой радиоэлектронной техникой для военнослужащих, выполняющих обязанности военной службы, устанавливается командиром воинской части", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Поэтому телефон в УЦ мобилизованные граждане могут взять с собой, но так же командование УЦ может ограничивать время использования военнослужащими этой техники.
Напомним, мы ранее писали о том, реально ли мобилизованному перевестись из одного учебного центра ВСУ в другой.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли пройти военно-врачебную комиссию в учебном центре.
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