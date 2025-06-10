Телефон в ЗСУ - чи можуть відібрати телефон у навчальному центрі

Процес навчання на ТрО. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобілізовані громадяни мають право взяти з собою до навчального центру ЗСУ мобільний телефон. Але командування може обмежувати час використання мобільників та інших ґаджетів у НЦ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли громадянин потрапляє до НЦ

Після отримання бойової повістки, або ж мобілізаційного розпорядження, військовозобов’язаний громадянин має прибути до ТЦК, звідки його доправлять у один із навчальних центрів (НЦ) ЗСУ.

У навчальному центрі мобілізовані громадяни мають пройти курс базової військової підготовки.

Після цього військовослужбовці уже розподіляються по підрозділах ЗСУ — бойових чи тилових.

Чи обмежують у НЦ використання телефонів

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він взяти з собою у навчальний центр мобільний телефон — і чи можуть у нього відібрати телефон на час перебування у НЦ.

"Порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними телефонами, іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, які виконують обов’язки військової служби, встановлюється командиром військової частини", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Тож телефон у НЦ мобілізовані громадяни можуть взяти з собою, але так само командування НЦ може обмежувати час використання військовослужбовцями цієї техніки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи реально мобілізованому перевестись із одного навчального центру ЗСУ в інший.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна пройти військово-лікарську комісію у навчальному центрі.