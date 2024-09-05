Боевое распоряжение – отказ выполнять приказ командира – что говорит закон

Отказ выполнять боевое распоряжение — права военного
Военнослужащий имеет право отказаться от исполнения боевого распоряжения, при этом не удостоверяя свой отказ в письменном виде. Но он также должен знать о своей возможной ответственности о последствиях отказа.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Игорь Давыдко.
Отказ от выполнения приказов
Отвечая на вопрос, имеет ли военнослужащий право не выполнять те или иные боевые распоряжения, Игорь Давыдко объяснил, что такое право у военного есть.
При этом, подчеркнул юрист, свой отказ военнослужащий вправе не объяснять в письменном виде.
Нужно ли документально удостоверять отказ
"Вы можете отказаться что-либо делать или не отказываться что-либо делать, при этом, не подтверждая своих действий своими письменными заявлениями, к которым Вас никто не имеет права принуждать", — подчеркнул юрист, комментируя вопрос о возможности отказа от исполнения приказа командира.
Но, добавил Давыдко, у военнослужащего могут возникнуть проблемы, связанные с его отказом от исполнения боевого распоряжения или иного рода бездействия.
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