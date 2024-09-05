Боевое распоряжение – отказ выполнять приказ командира – что говорит закон

Украинские военнослужащие с командиром. Фото: newch.tv

Военнослужащий имеет право отказаться от исполнения боевого распоряжения, при этом не удостоверяя свой отказ в письменном виде. Но он также должен знать о своей возможной ответственности о последствиях отказа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Игорь Давыдко.

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Отказ от выполнения приказов

Отвечая на вопрос, имеет ли военнослужащий право не выполнять те или иные боевые распоряжения, Игорь Давыдко объяснил, что такое право у военного есть.

При этом, подчеркнул юрист, свой отказ военнослужащий вправе не объяснять в письменном виде.

Нужно ли документально удостоверять отказ

"Вы можете отказаться что-либо делать или не отказываться что-либо делать, при этом, не подтверждая своих действий своими письменными заявлениями, к которым Вас никто не имеет права принуждать", — подчеркнул юрист, комментируя вопрос о возможности отказа от исполнения приказа командира.

Но, добавил Давыдко, у военнослужащего могут возникнуть проблемы, связанные с его отказом от исполнения боевого распоряжения или иного рода бездействия.