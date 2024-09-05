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Відмова виконувати бойове розпорядження — права військового

5 вересня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бойове розпорядження - відмова виконувати наказ командира - що говорить закон
Українські військовослужбовці з командиром. Фото: newch.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець має право відмовитися від виконання бойового розпорядження, при цьому не засвідчуючи свою відмову письмово. Але також він має знати про свою можливу відповідальність про наслідки відмови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ігор Давидко.

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Відповідаючи на питання, чи має військовослужбовець право не виконувати ті чи інші бойові розпорядження, Ігор Давидко пояснив – таке право у військового є.

При цьому, наголосив юрист, свою відмову військовослужбовець має право не пояснювати письмово.

Чи треба документально засвідчувати відмову

"Ви можете відмовитися щось робити або не відмовлятися щось робити, при цьому, не підтверджуючи своїх дій своїми письмовими заявами, до яких Вас ніхто не має права примушувати", — наголосив юрист, коментуючи питання про можливість відмови від виконання наказу командира.

Але, додав Давидко, у військовослужбовця можуть виникнути проблеми, пов’язані із його відмовою від виконання бойового розпорядження чи іншого роду бездіяльності.

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